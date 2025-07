PREVISÕES

Crise na Wepink? Negócios de Virginia podem sofrer turbulência nos próximos meses

Virginia foi convocada para depor na CPI das Bets, assinou o divórcio com Zé Felipe e está envolvida em outras polêmicas

Hoje a influenciadora digital Virginia Fonseca tem uma das marcas de cosméticos mais famosas e rentáveis do mercado, a WePink. No entanto, a marca pode sofrer turbulências e problemas financeiros em alguns meses. >

De acordo com a vidente Michelle Castro, que já fez previsões sobre a vida de outros famosos e é conhecida como Dona do Destino, o cenário pode não ser dos melhores para a influencer e seus negócios.>

Com base em suas leituras espirituais, Michelle declarou através das redes sociais que uma nova fase se aproxima da WePink, possivelmente marcada por instabilidade.>

Ver essa foto no Instagram

Segundo a previsão de Michelle, a WePink deve passar por um corte, indicando encerramento de um ciclo, que de acordo com a vidente, teve início antes do fim do relacionamento entre Virginia e Zé Felipe.>