FANÁTICO

Com direito a tatuagem em homenagem a influenciadora Virgínia, fã coleciona mais de 100 body splashs da ‘WePink’

Anderson diz que é “super fã” da influenciadora digital e da marca do ramo de cosméticos

Ver essa foto no Instagram

Nesta semana, um fã da influenciadora digital mais seguida do Brasil, Virgínia Fonseca, chamou gerou comentários cômicos por causa de sua coleção de body splashs, da WePink, marca de cosméticos de Virgínia, que tem feito sucesso nas vendas e nas redes sociais.>

A influencer, que recentemente foi convocada para depor na CPI das Bets, teve um faturamento de R$ 17 milhões em apenas três meses em uma de suas linhas de perfume, com a venda de 110 mil unidades, de acordo com a Forbes. Em 2022, a WePink registrou um faturamento total de R$ 168,6 milhões.>

Anderson, que mora em Maringá (PR), não é apenas um cliente, mas um conhecedor e colecionador da marca WePink, com um impressionante número de 104 body splashs no total. >

Com o famoso bordão de Lola, interpretada por Camila Pitanga na novela de streaming ‘Beleza Fatal’, que também amava as cores rosa, Anderson aponta sua coleção em vídeo, usando uma faixa rosa e uma camiseta na mesma cor, escritos ‘WePink’.>

“Olá lovers, tudo bem? Essa é minha coleção de bodys splashs da WePink. Eu tenho todos até o momento. Hoje é julho de 2025, acabei de contar, e deu 94 body splash no total, ainda tem mais 10 do body splash pequeno, de 120 ml e 8 [desodorantes] rollon”, disse.>

No outro lado da estante imensa ficam os outros 67 perfumes. “Esse é meu cantinho da WePink, sou super fã da WePink, da Virgínia”. No entanto, não para por aí, Anderson é tão fanático que tatou ‘WePink’ no braço, como forma de demonstrar seu carinho pela marca e pela influenciadora.>