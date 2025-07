'TUDO CINZA'

Marca de Virginia Fonseca se pronuncia após cliente denunciar cegueira

Cliente foi as redes sociais relatar lesão na córnea ao usar fortalecedor de cílios da WePink

Em nota enviada à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a marca afirmou que procurou a cliente e pediu o envio do produto para análise pericial, mas Lidiane não aceitou. “Contatamos a consumidora e solicitamos que ela nos enviasse o produto por meio de postagem reversa gerado por nós ou permitisse que coletássemos o produto em sua residência, pois alegado pelo consumidor que o produto causou um dano, se faz necessário a análise pericial do produto para emissão de laudo. Porém, ela se negou em um primeiro momento”, diz o comunicado. “Seguimos aguardando o envio do produto para analisarmos”, finaliza a nota. >