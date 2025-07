NOVELA

Vale Tudo: veja fotos do casamento de Maria de Fátima e Afonso Roitman

Cerimônia vai ter barraco, briga e apoio da sogra

É hoje! No capítulo desta segunda-feira (7), finalmente Maria de Fátima (Bella Campos) vai realizar o sonho de casar com Afonso Roitman (Humberto Carrão). O capítulo promete pegar fogo. Mesmo com briga, vestigo rasgado, apoio da sogra e muito barraco, o matrimônio vai acontecer.>