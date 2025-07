NOVELA

É hoje! Veja quem é a convidada que vai destruir o casamento de Fátima em 'Vale Tudo'

Capítulo icônico vai ao ar nesta segunda (7)

Odete Roitman decide surpreender ao incluir Solange Duprat na lista de convidados do casamento de Afonso e Fátima. Mas o que era para ser um gesto calculado de soberba acaba virando um espetáculo de tensão e caos. As cenas explosivas vão ao ar no capítulo desta segunda-feira (7/7) de Vale Tudo, novela das 21h da TV Globo.

