FOFURA

Fátima Bernardes e Bonner posam com novo integrante da família: 'Bruce William'

Filha dos jornalistas apresentou o cachorrinho para a família neste final de semana

A família Bonner-Bernardes cresceu! Bia Bonner, a filha de Fátima Bernardes e William Bonner , ex-casal de apresentadores, adotou um novo cachorrinho. Chamado de Bruce William, o pet foi apresentado à família neste fim de semana, sendo recebido com muito carinho pelos jornalistas. Os dois compartilharam fotos nas redes sociais babando o "netinho". >

“Novo integrante da família. Prazer, Bruce William. Bem-vindo!”, escreveu Fátima Bernardes.. “Domingo é dia de visita do Bruce William”, disse o apresentador do Jornal Nacional.>

As imagens deixaram os internautas encantados e alguns até viram uma semelhança do cãozinho com o avô. Já outros aproveitaram para elogiar a beleza dos apresentadores. "Um gato segurando um cachorro", brincou um usuário. "Que fotos mais linda", elogiou outro. "Que fofurice!", babou uma terceira fã. >