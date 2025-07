TELENOVELA

Vestido rasgado, tapa e confusão: tudo que vai rolar no icônico capítulo de Vale Tudo

O casamento de Maria de Fátima vai ser marcado por diversas brigas e golpes tramados; capítulo vai ao ar nesta segunda-feira (7)

Ele vem aí: o icônico capítulo do casamento de de Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão) em Vale Tudo! Os momentos caóticos que os fãs da novela original da TV Globo mais esperavam vão ar no remake no capítulo desta segunda-feira (7). Vai ter vestido de noiva rasgado, tapa na cara, briga memorável de mãe e filha, expulsão de festa, além de golpes e mais propina por debaixo do pano. >

No mesmo capítulo, mais golpes estão sendo tramados. Leila (Carolina Dieckmmann) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) vão se envolver mais ainda amorosamente e ele abrirá o seu lado ilícito para ela. Unidos no amor e na trapaça, a loira vai criar uma empresa para ajudar o amado a lavar dinheiro.>

Confira resumo do capítulo do dia 07 de julho: >

Gilda sente pena de Raquel e não deixa Pascoal mostrar a foto que tiraram de Maria de Fátima e César. Solange recebe o convite de casamento de Maria de Fátima e Afonso. Tiago percebe o talento de André na montaria. Celina se sente humilhada por Odete. Pascoal mostra a foto de Maria de Fátima com César para Poliana, e Gilda comenta que a filha de Raquel pode estar envolvida em seu atropelamento. Solange conversa com Sardinha sobre seu relacionamento com Renato. Fátima briga com César. Gilda mostra a foto de Maria de Fátima com César para Raquel. Raquel acusa Maria de Fátima de ter roubado os dólares.>