TEVE TRETA?

Sardinha em Vale Tudo, Lucas Leto comenta polêmicas nos bastidores da novela

Ator deixou sua posição sobre a situação bem clara em entrevista ao CORREIO

Vivendo Sardinha no remake da novela Vale Tudo, Lucas Leto comentou pela primeira vez as polêmicas que circularam nos bastidores da produção. A declaração foi dada em entrevista ao jornal CORREIO, após a repercussão de desentendimentos envolvendo parte do elenco que teriam chegado ao compliance da Globo. >

Bella Campos, que interpreta Maria de Fátima teria chamado Cauã Reymond, que dá vida à César, de “debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista”. De acordo com fontes ouvidas pela publicação, a relação entre os atores azedou durante a fase de preparação da novela. O estopim teria sido uma reclamação de Cauã à direção sobre o desempenho de Bella em cena. Ao descobrir os comentários, a atriz teria ido tirar satisfações diretamente com o colega, o que resultou em uma troca de farpas nos Estúdios Globo. A atriz teria ainda reclamado do mau cheiro do galã.>