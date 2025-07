TELENOVELA

Lucas Leto faz revelação inédita sobre futuro de Sardinha em Vale Tudo: 'Tá no roteiro'

Em entrevista ao CORREIO, ator contou o que vai acontecer com personagem na segunda metade da novela

Elis Freire

Publicado em 2 de julho de 2025 às 06:00

Sardinha (Lucas Leto) em 'Vale Tudo' Crédito: Reprodução

Grande amigo de Solange (Alice Wegmann) em remake 'Vale Tudo', novela das 9 da TV Globo, o Sardinha interpretado por Lucas Leto carrega traz diferenças fundamentais em relação ao personagem vivido por Otávio Müller em 1988. Conservando o bom humor, junto ao compromisso com o trabalho e, acima de tudo, o valor da amizade, Leto contou como foi construir esse personagem "mais contemporâneo". Em entrevista ao CORREIO, o ator revelou ainda detalhes inéditos dos capítulos finais da trama. >

Lucas Leto garantiu que Otávio Muller foi uma inspiração, mas explicou que buscou atualizações, presentes no texto, para criar o seu próprio Sardinha. "Otávio vem muito como o início do meu estudo para interpretar o personagem, entendendo as nuances que ele tinha e as principais características; a partir disso eu construo meu Sardinha", explicou. "O meu Sardinha tem um corpo diferente, uma cor, diferente, um sotaque diferente", detalhou Leto.>

O artista, porém, enxerga características que movem o personagem, seja na trama original, seja o no remake. "O traço que vi no Sardinha do Otávio Muller e achei que seria proveitoso para mim era o carisma, que ele imprimia muito no personagem dele. A diferença é que eu fui criando outras coisas, o meu Sardinha ele é um jovem dos dias atuais, moderno no seus pensamentos, no corpo, na ideia e no texto", defendeu o artista. >

Para Leto, o aprendizado principal desse trabalho que vem após "Bom Sucesso" (2019) e "Pantanal" (2022) é a amizade: "O que eu aprendi até aqui é a beleza da amizade, sobretudo o que o Sardinha tem comunicado até agora. É o poder de uma pessoa que não tem o seu sangue pode ser parte da sua família, como é o caso de Solange, que é a família de Sardinha no Brasil, já que a família dele não é daqui". "Isso pelo menos até agora coisas vão acontecer...", adiantou Leto.>

Elenco de "Vale Tudo" 1 de 14

Spoiler do ator

Sobre o desenrolar do personagem no folhetim de Manuela Dias, Lucas Leto contou que haverá uma mudança em relação a trama original, que irá ao ar nesta segunda metade de 'Vale Tudo": Sardinha terá uma namorada! "O Sardinha finalmente vai ter um par. A namorada do Sardinha vai aparecer, isso eu já recebi os textos, já está no roteiro", revelou o ator.>