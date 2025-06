NOVELA DAS 9

Ator revela que precisou de ajuda psicológica para personagem de 'Vale Tudo': 'Desesperado'

Caco Ciocler precisou da ajuda para lidar com papel inédito que não existia na primeira versão da novela de 1988

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de junho de 2025 às 13:14

Caco Ciocler em participação no programa Encontro Crédito: Reprodução

Caco Ciocler está vivendo um desafio inédito em sua carreira como Estéban, personagem exclusivo da nova versão de “Vale Tudo”, da TV Globo. Em participação no programa Encontro, o ator contou que precisou até conversar com seu terapeuta para entender o papel. “Ele é muito feliz, muito seguro... levei isso até pra análise. Fiquei desesperado!”, confessou, entre risos. >

Estéban não existia na primeira versão da novela, exibida em 1988, o que, segundo o ator, traz uma vantagem e uma insegurança ao mesmo tempo. “É um alívio não ter ninguém com quem me comparar, mas também vem o receio: como o público vai receber um personagem completamente novo?”, disse.>

Durante o papo com Patrícia Poeta, Caco contou que Estéban é um homem seguro, sem conflitos aparentes. "Ele não tem drama, está sempre de bem com a vida... e isso me provocou uma inquietação. Como interpretar alguém tão resolvido emocionalmente? Fui trabalhar isso em terapia mesmo", relatou.>

O ator ainda elogiou sua parceira de cena, Malu Galli, que interpreta Celina. “As cenas com ela ganham uma intensidade diferente. Quando a gente está com alguém que joga junto, tudo flui melhor”, afirmou. Inclusive, segundo ele, Malu surpreendeu ao improvisar e chorar na gravação da cena de rompimento do casal, o que quase fez com que ele mudasse o texto. “Minha vontade era dizer ‘volta!’, mas tive que manter o roteiro”, disse, emocionado.>

Caco Ciocler 1 de 5

Estéban foi vítima das manipulações de Odete Roitman e acabou levando a culpa pelo vazamento de uma foto comprometedora de Heleninha, o que abalou seu relacionamento com Celina. Apesar da reviravolta, Caco ressaltou que o personagem teve papel fundamental na transformação da parceira. “Ele surgiu para mostrar à Celina que ela poderia viver uma vida mais livre, com afeto, com desejo, longe das amarras da família”, refletiu.>

O ator também foi surpreendido no programa com uma mensagem de Malu Galli, que declarou: “Espero que o Estéban volte para Celina. Nossa parceria foi linda”. Caco retribuiu o carinho: “Ela é maravilhosa. Foi um presente trabalhar com ela”.>