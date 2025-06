PERDEU A CHANCE

Filho se arrepende de recusar passeio com a mãe após selfie com Lionel Messi

Mulher encontrou Lionel Messi e Rodrigo De Paul por acaso durante compras

Durante o passeio, a mulher deu de cara com ninguém menos que Lionel Messi e Rodrigo De Paul. Sem perder tempo, ela tirou uma selfie ao lado dos craques argentinos e, com muito bom humor, mandou a imagem para o filho que ficou em casa.>

Na foto, Messi aparece ao lado da mulher, visivelmente empolgada com o encontro. A história viralizou nas redes sociais, com internautas se divertindo com a situação. “A mãe tirando onda com razão”, escreveu um usuário. Outro brincou: “Igual no dia em que faltei a aula e o Kaká apareceu na minha faculdade”.>