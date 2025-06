NOVELA DAS 18H

Leticia Colin revela segredo do figurino e bastidores da morte de Zélia em 'Garota do Momento'

Atriz compartilhou momentos inéditos da gravação da cena de sua personagem; Garota do Momento está na reta final

Leticia Colin, intérprete de Zélia em Garota do Momento, fez um emocionante relato em suas redes sociais após a exibição do capítulo em que sua personagem morre. A atriz compartilhou detalhes de como foi o processo de gravação da cena marcante e também fez um alerta crucial sobre o feminicídio no Brasil.>