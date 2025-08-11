LAZER

Cidade do interior planeja inaugurar área específica para soltar pipa

Futuro pipódromo deve atrair eventos culturais e campeonatos locais

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 10:38

Soltar pipas em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, é mais do que uma brincadeira: é uma prática cultural que acompanha a cidade há décadas. Seja nas férias escolares, seja nas tardes de vento forte, moradores de diferentes idades se reúnem em campos e praças para empinar suas criações.

A pipa se tornou um símbolo da infância, da convivência comunitária e da criatividade popular em diversos bairros do município.

Agora, esse hábito tradicional poderá ganhar um novo espaço com a construção planejada do primeiro pipódromo da cidade. O projeto, idealizado para promover a segurança e incentivar o lazer público, prevê um local amplo e livre de riscos urbanos. Com isso, Ribeirão Preto se prepara para valorizar ainda mais uma de suas expressões culturais mais presentes e queridas.

Pipódromo será espaço de lazer e encontro

O futuro pipódromo será uma conquista para os apaixonados pela pipa na cidade. O espaço será voltado exclusivamente à prática, com campo aberto, sinalização e segurança, longe de áreas residenciais e redes elétricas. A estrutura foi pensada para acolher desde os iniciantes até os mais experientes, com condições adequadas para eventos e oficinas.

Com a construção do pipódromo, Ribeirão Preto não apenas oferecerá um local apropriado para a brincadeira, mas também criará oportunidades para encontros culturais e eventos temáticos. A expectativa é que o espaço se transforme em um ponto de convivência e fortalecimento da tradição da pipa.

Bairros que mantêm a cultura viva

Nos bairros ribeirão-pretanos, a pipa continua sendo um símbolo de alegria. Áreas como Jardim São José, Parque dos Servidores e Vila Albertina mantêm viva essa tradição, com moradores que empinam pipas feitos à mão, usando materiais simples e técnicas passadas de geração em geração. A pipa é mais do que brinquedo: é memória afetiva, troca e comunidade.

Mesmo com os desafios impostos pela urbanização, a prática permanece forte e presente. O pipódromo será uma forma de reconhecer esse valor e ampliar as possibilidades de quem quer continuar soltando pipa de maneira segura, educativa e respeitosa.

Educação e segurança como prioridades

A proposta do pipódromo também prevê uma abordagem educativa. O uso irregular de linhas cortantes e a soltura de pipas em locais impróprios são riscos que precisam ser enfrentados com informação e formação. Com o novo espaço, será possível realizar campanhas permanentes de conscientização, voltadas especialmente para crianças e adolescentes.

O local também poderá servir de base para atividades escolares, projetos sociais e ações culturais que utilizem a pipa como meio de aprendizado. Assim, além de lazer, o espaço promoverá cidadania, convivência e respeito às normas de segurança.

Cultura que impulsiona a economia local

O pipódromo de Ribeirão Preto, ao ser implementado, também poderá movimentar o comércio e incentivar a economia criativa local. Festivais, encontros e feiras voltadas ao universo da pipa trarão oportunidades para artesãos, vendedores ambulantes e pequenos negócios.