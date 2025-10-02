Acesse sua conta
Influenciadora Pati Guerra, nora de Bell Marques, desabafa sobre assédio durante corrida em Salvador

Esposa de Rafa Marques foi assediada na presença do cantor e acendeu debate nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 20:53

Relato gerou debate nas redes sociais
Relato gerou debate nas redes sociais Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Pati Guerra, nora do cantor de axé Bell Marques, usou as redes sociais para levantar um debate importante após relatar ter sido assediada após uma corrida na orla de Salvador. Pati estava ao lado do esposo, Rafa Marques, e do professor de corrida, para completar os 12 km, quando sofreu um episódio de assédio de um homem que estava pilotando uma moto no trânsito.

“Fiz os meus 12 km de corrida hoje pela primeira vez e foi desse jeitinho aqui que eu terminei: feliz, animada, empolgada com a minha conquista, mas teve uma coisa durante esse caminho que me deixou muito chateada”, disse Rafa no vídeo que mostra cortes de quando chega no final da corrida num local semelhante a orla da praia de Amaralina.

Pati relatou que quando estava correndo avançou, afastando-se do esposo e do instrutor quando escutou a seguinte frase: “nossa tá molhadinha no lugar certo” de um homem que se referia a transpiração aparente na roupa, algo normal quando durante a prática de exercícios físicos.

A influenciadora disse ainda que no momento chegou a mostrar o dedo para o homem, mas porque estava próxima do esposo e do professor, que poderiam protegê-la “Isso mexeu comigo de um jeito absurdo que eu falei, de fato, é muito difícil ser mulher hoje em dia. É muito difícil você tentar fazer alguma coisa sozinha, e não se sentir segura, e aí, eu te pergunto: ‘como é que a gente pode resolver essa situação? Porque eu não sei. Eu não tenho coragem de ir pra rua e correr sozinha ou correr com outras amigas sem ter um homem por perto para eu me sentir um pouco mais protegida”, desabafou. “Até onde vai esse abuso? Esse assédio? Esse é o país em que a gente vive, infelizmente”, concluiu.

