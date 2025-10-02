CONFIRA

Vídeos mostram rapper Hungria comprando bebidas antes de ser internado com suspeita de intoxicação por metanol; veja

Rapper foi internado com suspeita de intoxicação por ingerir vodka

Felipe Sena

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 17:54

Hungria foi visto comprando bebidas horas antes de ser internado em hospital Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que o rapper Gustavo da Hungria, conhecido apenas como Hungria, comprando bebidas em um depósito de Vicente Pires, no Distrito Federal, em Brasília. As imagens feitas na noite de quarta-feira (1ª), foram publicadas nesta quinta-feira (2).

Pouco depois dos registros, Hungria deu entrada em um hospital de Brasília com suspeita de ter ingerido bebida adulterada. A gravação que mescla imagens de câmera de segurança e registros de celular, mostra o momento em um homem atende o cantor, que sorri no momento ao comprar vodka. Ao final do vídeo é exibido um carro de luxo vermelho.

Horas depois, o cantor também foi gravado bebendo e cantando junto com amigos em uma festa particular. A suspeita é de intoxicação por metanol, como já aconteceu em São Paulo.

Apesar de ter confirmado intoxicação por “bebida adulterada”, o Ministério da Saúde voltou atrás nesta quinta, e afirmou que o caso ainda está sendo investigado, apesar da suspeita.

Minutos após divulgar a informação em coletiva de imprensa, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha afirmou que o caso no Distrito Federal ainda está sendo investigado e não há confirmação de exame laboratorial, principalmente porque o exame toxicológico demanda um tempo de duração maior.

Hungria foi internado com sintomas de intoxicação no Hospital DF Star, na capital federal, no início da manhã desta quinta. De acordo com o g1, o boletim médico do hospital mostra que Hungria apresentou quadro de cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica.

O governo federal e a Secretaria de Saúde do DF ainda não identificaram casos suspeitos de contaminação por metanol na capital. O artista vai remarcar os shows previstos para este final de semana.

Casos de metanol no Brasil

O governo do estado de São Paulo informou nesta quarta que seis pessoas morreram no estado por suspeita de intoxicação por metanol. Uma das mortes foi comprovadamente causada por consumo de bebida alcoólica adulterada. As outras cinco continuam em apuração.

Foram notificados 37 casos de intoxicação pela substância, sendo que em dez houve a confirmação da presença de metanol no sangue da pessoa contaminada, 27 casos ainda estão em investigação.

As autoridades sanitárias interditaram seis estabelecimentos de forma cautelosa no estado: quatro na capital paulista, nos bairros de Bela Vista, Itaim Bibi, Jardins e Mooca. Ainda um em São Bernardo do Campo e um em Barueri. Além disso, quatro casos estão em investigação em Pernambuco.