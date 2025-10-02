FAMOSOS

Quem é Hungria, cantor internado com suspeita de intoxicação por metanol

Rapper brasiliense foi levado ao hospital nesta quinta-feira (2) e acumula mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube ao longo da carreira

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:40

Rapper Hungria Crédito: Reprodução

O cantor Gustavo da Hungria Neves, conhecido nacionalmente como Hungria, está internado no hospital DF Star, em Brasília, após suspeita de intoxicação por bebida adulterada com metanol nesta quinta-feira (2). A notícia preocupou fãs e colocou o nome do artista entre os mais comentados nas redes sociais.

Rapper Hungria 1 de 18

Nascido em Brasília em 26 de maio de 1991, Hungria cresceu na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Filho de uma ex-empregada doméstica e de um funcionário público, ele começou a compor aos 8 anos e já aos 14 tinha as primeiras letras prontas. O sucesso veio de forma independente com o lançamento da música Hoje Tá Embaçado, que consolidou seu nome artístico.

Desde então, Hungria se tornou uma das principais vozes do rap nacional, acumulando mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube. Entre seus maiores sucessos estão Insônia, Amor e Fé e Lembranças. A carreira também ganhou projeção internacional, com faixas como Coração de Aço e Não Troco, que abriram portas para turnês no Japão e nos Estados Unidos.