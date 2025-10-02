Acesse sua conta
Quem é Hungria, cantor internado com suspeita de intoxicação por metanol

Rapper brasiliense foi levado ao hospital nesta quinta-feira (2) e acumula mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube ao longo da carreira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:40

Rapper Hungria
Rapper Hungria Crédito: Reprodução

O cantor Gustavo da Hungria Neves, conhecido nacionalmente como Hungria, está internado no hospital DF Star, em Brasília, após suspeita de intoxicação por bebida adulterada com metanol nesta quinta-feira (2). A notícia preocupou fãs e colocou o nome do artista entre os mais comentados nas redes sociais.

Nota sobre caso do rapper Hungria por Reprodução

Nascido em Brasília em 26 de maio de 1991, Hungria cresceu na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Filho de uma ex-empregada doméstica e de um funcionário público, ele começou a compor aos 8 anos e já aos 14 tinha as primeiras letras prontas. O sucesso veio de forma independente com o lançamento da música Hoje Tá Embaçado, que consolidou seu nome artístico.

Desde então, Hungria se tornou uma das principais vozes do rap nacional, acumulando mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube. Entre seus maiores sucessos estão Insônia, Amor e Fé e Lembranças. A carreira também ganhou projeção internacional, com faixas como Coração de Aço e Não Troco, que abriram portas para turnês no Japão e nos Estados Unidos.

O cantor soma colaborações de peso com nomes como Gusttavo Lima e Lucas Lucco. Em entrevistas, já declarou que, apesar de ser do rap, se considera um artista que transita por diferentes estilos musicais. “Levanto a bandeira da música”, disse em 2017 ao g1, ao revelar que cantaria até mesmo um sertanejo.

Tags:

Metanol Hungria

