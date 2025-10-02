Ator que vive Leonardo em 'Vale Tudo' tem deficiência na vida real?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:16
O público de Vale Tudo tem se perguntado se Guilherme Magon, responsável por interpretar Leonardo, filho de Odete Roitman (Debora Bloch), é cadeirante também na vida real. A dúvida surgiu após a chegada do personagem na trama das 21h.
Reencontro da família Roitman com Leonardo
Apesar da caracterização na novela, Magon não possui deficiência física fora da ficção. Ele é ator com trajetória consolidada no teatro musical e estreante em papéis de maior visibilidade na TV. O artista já explicou que aceitou o desafio de viver Leonardo para ampliar o debate sobre representatividade, ressaltando que buscou preparo e estudo para dar autenticidade ao personagem.
Conhecido nos palcos desde 2011, quando protagonizou o musical Cabaret ao lado de Claudia Raia, substituindo Reynaldo Gianecchini, Magon construiu carreira em produções como Hebe: O Musical e Tribos, além de ter passagens pelo cinema e séries como Assédio (2018) e O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu (2022).
Na novela, o personagem Leonardo é central para o enredo, já que pode ser a chave para salvar a vida de Afonso (Humberto Carrão) com um transplante de medula. Fora das câmeras, no entanto, Guilherme Magon leva uma vida sem limitações físicas e segue ampliando seu espaço na teledramaturgia.