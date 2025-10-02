Acesse sua conta
Ator que vive Leonardo em 'Vale Tudo' tem deficiência na vida real?

Guilherme Magon dá vida a Leonardo, filho de Odete Roitman, e estreia na teledramaturgia em papel de destaque na novela das 21h da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:16

Leonardo (Guilherme Magon) em
Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

O público de Vale Tudo tem se perguntado se Guilherme Magon, responsável por interpretar Leonardo, filho de Odete Roitman (Debora Bloch), é cadeirante também na vida real. A dúvida surgiu após a chegada do personagem na trama das 21h.

Reencontro da família Roitman com Leonardo

Apesar da caracterização na novela, Magon não possui deficiência física fora da ficção. Ele é ator com trajetória consolidada no teatro musical e estreante em papéis de maior visibilidade na TV. O artista já explicou que aceitou o desafio de viver Leonardo para ampliar o debate sobre representatividade, ressaltando que buscou preparo e estudo para dar autenticidade ao personagem.

Conhecido nos palcos desde 2011, quando protagonizou o musical Cabaret ao lado de Claudia Raia, substituindo Reynaldo Gianecchini, Magon construiu carreira em produções como Hebe: O Musical e Tribos, além de ter passagens pelo cinema e séries como Assédio (2018) e O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu (2022).

Na novela, o personagem Leonardo é central para o enredo, já que pode ser a chave para salvar a vida de Afonso (Humberto Carrão) com um transplante de medula. Fora das câmeras, no entanto, Guilherme Magon leva uma vida sem limitações físicas e segue ampliando seu espaço na teledramaturgia.

Tags:

tv Globo Novelas Globo Novela Vale Tudo Odete Roitmann Rede Globo Leonardo Novelas da Rede Globo Guilherme Magon

