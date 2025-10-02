NOVELA

Ator que vive Leonardo em 'Vale Tudo' tem deficiência na vida real?

Guilherme Magon dá vida a Leonardo, filho de Odete Roitman, e estreia na teledramaturgia em papel de destaque na novela das 21h da TV Globo

Fernanda Varela

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 13:16

Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" Crédito: Reprodução

O público de Vale Tudo tem se perguntado se Guilherme Magon, responsável por interpretar Leonardo, filho de Odete Roitman (Debora Bloch), é cadeirante também na vida real. A dúvida surgiu após a chegada do personagem na trama das 21h.



Apesar da caracterização na novela, Magon não possui deficiência física fora da ficção. Ele é ator com trajetória consolidada no teatro musical e estreante em papéis de maior visibilidade na TV. O artista já explicou que aceitou o desafio de viver Leonardo para ampliar o debate sobre representatividade, ressaltando que buscou preparo e estudo para dar autenticidade ao personagem.

Conhecido nos palcos desde 2011, quando protagonizou o musical Cabaret ao lado de Claudia Raia, substituindo Reynaldo Gianecchini, Magon construiu carreira em produções como Hebe: O Musical e Tribos, além de ter passagens pelo cinema e séries como Assédio (2018) e O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu (2022).