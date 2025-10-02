Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha expõe Odete diante da família nesta quinta (2)

Capítulo traz novas tensões na família Roitman

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 12:10

Heleninha e Odete Roitman Crédito: Reprodução

O capítulo de “Vale Tudo” desta quinta-feira (2), na Globo, promete fortes emoções na mansão Roitman. Heleninha (Paolla Oliveira) decide contar sua versão sobre o acidente que marcou a família, revelando que foi injustamente culpada por Odete (Fernanda Torres) pela morte de Leonardo (Guilherme Magon).

Reencontro da família Roitman com Leonardo

Leonardo reaparece na mansão dos Roitman por Reprodução | Globo
Leonardo reaparece na mansão dos Roitman por Reprodução | Globo
Leonardo reaparece na mansão dos Roitman por Reprodução | Globo
Leonardo reaparece na mansão dos Roitman por Reprodução | Globo
Leonardo reaparece na mansão dos Roitman por Reprodução | Globo
Leonardo reaparece na mansão dos Roitman por Reprodução | Globo
Leonardo reaparece na mansão dos Roitman por Reprodução | Globo
1 de 7
Leonardo reaparece na mansão dos Roitman por Reprodução | Globo

Enquanto a verdade vem à tona, outros personagens também relatam suas versões sobre o dia em que Leonardo teria morrido, trazendo novas reviravoltas para a trama. A tensão aumenta quando Afonso (Tony Ramos) enfrenta Odete e anuncia que não é mais seu filho, abalando de vez a matriarca.

Leia mais

Imagem - Ximbinha nega processo por uso de músicas de artista morto e aciona equipe jurídica: 'Inverídico'

Ximbinha nega processo por uso de músicas de artista morto e aciona equipe jurídica: 'Inverídico'

Imagem - Poliana Rocha revela que 'adotou' jovem na Bahia para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

Poliana Rocha revela que 'adotou' jovem na Bahia para brincar com Zé Felipe e depois o devolveu

Imagem - Entenda o que é demência por corpos de Lewy, a doença que afeta Milton Nascimento

Entenda o que é demência por corpos de Lewy, a doença que afeta Milton Nascimento

Tags:

Novelas Heleninha Roitmann

Mais recentes

Imagem - Ator que vive Leonardo em 'Vale Tudo' tem deficiência na vida real?

Ator que vive Leonardo em 'Vale Tudo' tem deficiência na vida real?
Imagem - Medos de volta, segredos expostos e reencontro: recado do Anjo da Guarda é para 3 signos neste 2 de outubro

Medos de volta, segredos expostos e reencontro: recado do Anjo da Guarda é para 3 signos neste 2 de outubro
Imagem - Nattan releva sentir sintomas da gravidez de Rafa Kalimann: 'Sinto até mais que ela'

Nattan releva sentir sintomas da gravidez de Rafa Kalimann: 'Sinto até mais que ela'

MAIS LIDAS

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
01

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Imagem - Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho
02

Homem é preso após confessar ter matado amigas em Simões Filho

Imagem - Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito
03

Abono extraordinário e precatórios do Fundef são pagos nesta quinta (2); veja quem tem direito

Imagem - Milton Nascimento é diagnosticado com demência
04

Milton Nascimento é diagnosticado com demência