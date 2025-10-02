NOVELA DAS 9

Resumo de ‘Vale Tudo’: Heleninha expõe Odete diante da família nesta quinta (2)

Capítulo traz novas tensões na família Roitman

O capítulo de “Vale Tudo” desta quinta-feira (2), na Globo, promete fortes emoções na mansão Roitman. Heleninha (Paolla Oliveira) decide contar sua versão sobre o acidente que marcou a família, revelando que foi injustamente culpada por Odete (Fernanda Torres) pela morte de Leonardo (Guilherme Magon).

Enquanto a verdade vem à tona, outros personagens também relatam suas versões sobre o dia em que Leonardo teria morrido, trazendo novas reviravoltas para a trama. A tensão aumenta quando Afonso (Tony Ramos) enfrenta Odete e anuncia que não é mais seu filho, abalando de vez a matriarca.