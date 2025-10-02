Acesse sua conta
Ximbinha nega processo por uso de músicas de artista morto e aciona equipe jurídica: 'Inverídico'

Cantor afirma que não recebeu notificação oficial e diz que acusações não procedem

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 11:45

Crédito: Reprodução

O cantor, guitarrista e produtor Ximbinha negou que esteja sendo processado por uso indevido de músicas de Tonny Brasil, artista já falecido. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, mas desmentida pelo músico em nota enviada ao Correio.

“O artista afirma que não recebeu qualquer notificação oficial sobre acusações de uso indevido de direitos autorais que tenham sido considerados, tendo tomado conhecimento do assunto apenas por meio de assuntos divulgados na imprensa”, diz o comunicado.

Ximbinha reforçou que não procede o que foi divulgado e disse que sua defesa já está em ação. “Tais acusações são inverídicas e informa que sua equipe jurídica já foi acionada para investigar o caso e adotar todas as medidas cabíveis, a fim de identificar a origem e responsabilizar os autores dessas informações falsas”, declarou.

O músico lamentou os rumores e disse que buscará responsabilização. “O artista lamenta a apresentação de conteúdos sem fundamento, que atingem sua honra e recompensa, e ressalta que não medirá esforços para que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados”, completou.

Por fim, Ximbinha reafirmou seu posicionamento: “O artista reafirma seu compromisso com a verdade, a justiça e com o respeito ao público que o acompanha ao longo de sua carreira.”

O caso

De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, Ximbinha e sua empresa, X Shows Produções Musicais, foram processados em julho de 2025 pela Editora Inspiração Musical, que afirma ser titular de obras de Antonio Luiz do Carmo Conceição, conhecido como Tonny Brasil.

Segundo a ação, o guitarrista teria utilizado seis composições em álbuns, DVDs e plataformas digitais da banda Cabaré do Brega sem autorização legal. A editora pede à Justiça a retirada imediata das obras e uma indenização de R$ 200 mil por danos morais.

O pedido de liminar foi indeferido, mas o processo segue em andamento. Até o momento, Ximbinha ainda não foi oficialmente citado.

