Entenda o que é demência por corpos de Lewy, a doença que afeta Milton Nascimento

Filho do cantor revelou o diagnóstico; distúrbio neurológico progressivo provoca alterações cognitivas, motoras e comportamentais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:31

Milton Bituca Nascimento
Milton Bituca Nascimento Crédito: Divulgação

O cantor Milton Nascimento, ícone da música brasileira, de 82 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), conforme revelou seu filho e empresário, Augusto Nascimento, de 32 anos. Em entrevista à Revista Piauí, Augusto contou que percebeu os primeiros sinais da doença e decidiu viajar com o pai pelos Estados Unidos em um motorhome.

“Quando vi que meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos”, relatou. Durante 16 dias e cerca de 4 mil km, eles passaram por Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana, com Milton escolhendo a trilha sonora da viagem e ouvindo álbuns dos Beatles. “Meu pai sempre viajou do meu lado, como copiloto”, disse Augusto.

Milton Nascimento

Milton Nascimento e o filho Augusto por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
Milton Nascimento por Reprodução
1 de 5
Milton Nascimento e o filho Augusto por Reprodução

De volta ao Brasil, o diagnóstico foi confirmado. A demência por corpos de Lewy é um distúrbio neurológico progressivo que afeta a memória, atenção, raciocínio, movimento e comportamento. Caracteriza-se pela presença de depósitos anormais de proteína alfa-sinucleína, conhecidos como corpos de Lewy, que danificam as células cerebrais. Entre os sintomas mais comuns estão alucinações visuais frequentes, flutuações na atenção, tremores e rigidez muscular, além de distúrbios do sono e alterações de humor.

Em março deste ano, Augusto também revelou que Milton enfrenta Parkinson há cerca de dois anos, doença degenerativa que já limita algumas atividades do cantor.

Especialistas explicam que, embora não haja cura para a DCL, medicamentos podem ajudar a melhorar temporariamente a cognição. Também é fundamental evitar certos antipsicóticos, que podem provocar reações graves ou até fatais.

Milton Nascimento

