Ex-ator da Globo é alvo de operação policial por plantação de maconha: ‘Foram educados e profissionais’

Ex-ator da Globo mostra plantação de maconha medicinal durante operação policial e explica uso autorizado por habeas corpus

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:07

Ricardo Petraglia
Ator Ricardo Petraglia mostra sua plantação de cannabis no sítio e revela uso medicinal Crédito: Reprodução/Instagram

Mohammed Abdullah, antes conhecido como Ricardo Petraglia, compartilhou nas redes sociais que recebeu uma visita da polícia em sua casa após denúncia sobre sua plantação de maconha, cultivada para uso medicinal. Durante a abordagem, ele apresentou o habeas corpus que autoriza o cultivo e explicou aos agentes como produz o óleo da planta.

"Os policiais foram educados, profissionais e muito atenciosos comigo", disse o ex-ator. Ele ainda detalhou o funcionamento da plantação e ressaltou que cultiva apenas o necessário para uso pessoal, sem qualquer intenção de venda. "Sempre explico sobre a planta, quanto cada pé rende e como faço o óleo. Peço que olhem os jardineiros com carinho", completou.

Mohammed Abdullah está aposentado das novelas há dez anos, com trabalhos marcantes como Os Dez Mandamentos (2015), Uga Uga (2000) e Coração de Estudante (2002). Atualmente, seu trabalho segue em reprise na Globo na novela A Viagem (1994). A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi procurada para comentar o caso.

