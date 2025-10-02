Ex-ator da Globo é alvo de operação policial por plantação de maconha: ‘Foram educados e profissionais’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 10:07
Mohammed Abdullah, antes conhecido como Ricardo Petraglia, compartilhou nas redes sociais que recebeu uma visita da polícia em sua casa após denúncia sobre sua plantação de maconha, cultivada para uso medicinal. Durante a abordagem, ele apresentou o habeas corpus que autoriza o cultivo e explicou aos agentes como produz o óleo da planta.
"Os policiais foram educados, profissionais e muito atenciosos comigo", disse o ex-ator. Ele ainda detalhou o funcionamento da plantação e ressaltou que cultiva apenas o necessário para uso pessoal, sem qualquer intenção de venda. "Sempre explico sobre a planta, quanto cada pé rende e como faço o óleo. Peço que olhem os jardineiros com carinho", completou.
Ricardo Petraglia
Mohammed Abdullah está aposentado das novelas há dez anos, com trabalhos marcantes como Os Dez Mandamentos (2015), Uga Uga (2000) e Coração de Estudante (2002). Atualmente, seu trabalho segue em reprise na Globo na novela A Viagem (1994). A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi procurada para comentar o caso.