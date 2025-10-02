Acesse sua conta
Ex-apresentador da Globo sofre acidente doméstico antes de iniciar radioterapia contra câncer

Ex-âncora da Globo revelou que levou cinco pontos na mão antes da primeira sessão de radioterapia contra câncer de pulmão

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:27

Jonas Almeida sofreu pequeno acidente doméstico
Jonas Almeida sofreu pequeno acidente doméstico Crédito: Reprodução

Jonas Almeida, que trabalhou na Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba, compartilhou nas redes sociais que sofreu um pequeno acidente doméstico no dia em que começou a radioterapia para tratar um câncer de pulmão.

No Instagram, o ex-apresentador contou que cortou o dedo ao tentar separar um frango congelado, precisando de cinco pontos. “Eu só lembro da minha mãe olhando pra mim e falando assim, 'filho, cuidado com essa faca'. O frango estava grudado, congelado, fui fazer uma força, cinco pontos no dedo. Agora tem que correr daqui para São Paulo”, disse Jonas, que segue com acompanhamento médico para o ferimento.

O jornalista iniciou o tratamento de radioterapia, que inclui 27 sessões, após um período de quimioterapia. Recentemente, ele desabafou sobre as dificuldades enfrentadas: “Fazia tempo que eu não dava uma desabada… Chorar largado, sabe… Não dá pra pular a dor.” Jonas também pediu orações aos fãs e agradeceu o apoio recebido: “Obrigado por tanto carinho e oração! Sempre me sinto carregado por vocês.”

