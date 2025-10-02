Ex-apresentador da Globo sofre acidente doméstico antes de iniciar radioterapia contra câncer

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:27
Jonas Almeida, que trabalhou na Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba, compartilhou nas redes sociais que sofreu um pequeno acidente doméstico no dia em que começou a radioterapia para tratar um câncer de pulmão.
No Instagram, o ex-apresentador contou que cortou o dedo ao tentar separar um frango congelado, precisando de cinco pontos. “Eu só lembro da minha mãe olhando pra mim e falando assim, 'filho, cuidado com essa faca'. O frango estava grudado, congelado, fui fazer uma força, cinco pontos no dedo. Agora tem que correr daqui para São Paulo”, disse Jonas, que segue com acompanhamento médico para o ferimento.
O jornalista iniciou o tratamento de radioterapia, que inclui 27 sessões, após um período de quimioterapia. Recentemente, ele desabafou sobre as dificuldades enfrentadas: “Fazia tempo que eu não dava uma desabada… Chorar largado, sabe… Não dá pra pular a dor.” Jonas também pediu orações aos fãs e agradeceu o apoio recebido: “Obrigado por tanto carinho e oração! Sempre me sinto carregado por vocês.”