Ex-apresentador da Globo sofre acidente doméstico antes de iniciar radioterapia contra câncer

Ex-âncora da Globo revelou que levou cinco pontos na mão antes da primeira sessão de radioterapia contra câncer de pulmão

Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:27

Jonas Almeida sofreu pequeno acidente doméstico Crédito: Reprodução

Jonas Almeida, que trabalhou na Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do Paraíba, compartilhou nas redes sociais que sofreu um pequeno acidente doméstico no dia em que começou a radioterapia para tratar um câncer de pulmão.

No Instagram, o ex-apresentador contou que cortou o dedo ao tentar separar um frango congelado, precisando de cinco pontos. “Eu só lembro da minha mãe olhando pra mim e falando assim, 'filho, cuidado com essa faca'. O frango estava grudado, congelado, fui fazer uma força, cinco pontos no dedo. Agora tem que correr daqui para São Paulo”, disse Jonas, que segue com acompanhamento médico para o ferimento.

