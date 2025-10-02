AMOR À DISTÂNCIA

Virgínia Fonseca embarca pela 3ª vez a Madrid e gastos em passagens ultrapassam R$ 60 mil

Solteira desde maio, influenciadora voltou a levantar rumores de affair com Vini Jr. após ser vista em aeroporto de SP rumo à Espanha

As malas de Virgínia Fonseca não param de circular pelos aeroportos. A influenciadora digital embarcou mais uma vez na última terça-feira (30) e reacendeu os rumores de que estaria viajando com frequência para a Espanha. Essa já é a terceira viagem de Virgínia em apenas um mês, duas delas com destino confirmado para Madrid, onde vive o craque Vini Jr.

A influenciadora foi fotografada em uma sala VIP no aeroporto de São Paulo antes do voo das 19h15, acompanhada do assessor e amigo Hebert Gomes. O embarque foi realizado em classe executiva, com duração de aproximadamente dez horas até a capital espanhola.

Conhecida por só revelar seus destinos quando já está instalada no local, Virgínia manteve o suspense nas redes sociais, o que gerou ainda mais especulações entre fãs. O detalhe que chamou a atenção foi o custo da viagem: de acordo com uma simulação feita em uma plataforma de viagens, o preço de uma passagem de classe executiva no mesmo trecho varia de R$ 19,9 mil a R$ 23,1 mil, dependendo da rota e da duração.

Ou seja, apenas nesse bate-volta, a empresária pode ter desembolsado mais de R$ 21 mil somente em passagens aéreas.

Rumores de romance

A frequência das viagens aumenta ainda mais os comentários sobre um suposto envolvimento com o jogador do Real Madrid. No início de setembro, Virgínia esteve em Madrid, visitou o estádio do clube e, dias depois, retornou para passeios de iate ao lado de amigos e do próprio Vini Jr. Na ocasião, ela chegou a se hospedar na mansão do atleta.

Na semana passada, ela repetiu o destino e, segundo amigos próximos, voltou a ficar hospedada na residência do jogador. Já no Brasil, levou familiares para conhecer a casa do craque no Rio de Janeiro, onde sua mãe chegou a posar para fotos com a mãe do atacante.