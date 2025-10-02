'Dança dos Famosos': veja quem avançou e quem vai para a repescagem no Grupo 1

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de outubro de 2025 às 06:55
A gravação do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, aconteceu nesta quarta-feira (1º) e já definiu o destino dos participantes do Grupo 1. O resultado foi divulgado pela coluna de Fábia Oliveira do portal Metrópoles.
Após a apresentação no ritmo do funk, os nomes que avançaram diretamente para a próxima fase foram Lucas Leto, Manu Bathidão e Allan Souza Lima.
Na outra ponta, Luan Pereira, Nicole Bahls, Álvaro Xaro e Wanessa Camargo terão que disputar a repescagem para tentar seguir na competição.
Elenco da "Dança dos Famosos 2025"
Um dos destaques da noite foi Álvaro Xaro, que conquistou nota 10 da plateia e ficou com a segunda melhor performance da rodada, mesmo sem escapar da repescagem.
Ainda de acordo com a colunista, a tradicional festa de confraternização pós-gravação do Grupo 1 aconteceu pós-gravação, na casa de um dos participantes.
Classificação geral do Grupo 1:
Lucas Leto
Manu Bathidão
Allan Souza Lima
Nicole Bahls
Wanessa Camargo
Álvaro Xaro
Luan Pereira