ALERTA SPOILER!

'Dança dos Famosos': veja quem avançou e quem vai para a repescagem no Grupo 1

Gravação do Domingão com Huck definiu os classificados após o ritmo funk

Heider Sacramento

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 06:55

Dança dos Famosos tem classificados definidos após ritmo funk Crédito: Divulgação~/TV Globo

A gravação do quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, aconteceu nesta quarta-feira (1º) e já definiu o destino dos participantes do Grupo 1. O resultado foi divulgado pela coluna de Fábia Oliveira do portal Metrópoles.

Após a apresentação no ritmo do funk, os nomes que avançaram diretamente para a próxima fase foram Lucas Leto, Manu Bathidão e Allan Souza Lima.

Na outra ponta, Luan Pereira, Nicole Bahls, Álvaro Xaro e Wanessa Camargo terão que disputar a repescagem para tentar seguir na competição.

Elenco da "Dança dos Famosos 2025" 1 de 16

Um dos destaques da noite foi Álvaro Xaro, que conquistou nota 10 da plateia e ficou com a segunda melhor performance da rodada, mesmo sem escapar da repescagem.

Ainda de acordo com a colunista, a tradicional festa de confraternização pós-gravação do Grupo 1 aconteceu pós-gravação, na casa de um dos participantes.

Classificação geral do Grupo 1:

Lucas Leto

Manu Bathidão

Allan Souza Lima

Nicole Bahls

Wanessa Camargo

Álvaro Xaro