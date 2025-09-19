Lucas Leto e Álvaro são flagrados aos beijos em 'rolê' da 'Dança dos Famosos'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:14
Lucas Leto e Álvaro roubaram a cena na noite de quinta-feira (19) ao serem fotografados trocando beijos em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O encontro animado contou com a presença de outros participantes do Dança dos Famosos 2025, que aproveitaram uma folga após as gravações para curtir juntos.
Wanessa Camargo e Allan Souza Lima também marcaram presença e foram vistos agarradinhos durante a confraternização. Segundo o paparazzo no local, os dois deixaram o rolê no mesmo carro em direção ao hotel onde estão hospedados.
Elenco da "Dança dos Famosos 2025"
Além deles, Nicole Bahls e Fernanda Paes Leme integraram o grupo, que transformou a noite carioca em uma verdadeira festinha de bastidores. O clima de proximidade entre os artistas tem se repetido, mostrando que a atual edição do quadro do Domingão tem os bastidores animados.