VEJA FOTOS

Lucas Leto e Álvaro são flagrados aos beijos em 'rolê' da 'Dança dos Famosos'

Noite de descontração reuniu elenco do reality com clima de romance e diversão

Heider Sacramento

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:14

Lucas Leto e Álvaro se beijam em noite animada com elenco do Dança Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Leto e Álvaro roubaram a cena na noite de quinta-feira (19) ao serem fotografados trocando beijos em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O encontro animado contou com a presença de outros participantes do Dança dos Famosos 2025, que aproveitaram uma folga após as gravações para curtir juntos.

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima também marcaram presença e foram vistos agarradinhos durante a confraternização. Segundo o paparazzo no local, os dois deixaram o rolê no mesmo carro em direção ao hotel onde estão hospedados.

Elenco da "Dança dos Famosos 2025" 1 de 16