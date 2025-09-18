Acesse sua conta
Globo corta 95% das cenas de ator preso por abuso sexual infantil em reprise de 'Terra Nostra'

Ator, condenado por crime envolvendo menores, tem participação praticamente apagada da novela

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09:49

Ator interpretava Batista, funcionário do personagem de Antônio Fagundes
Ator interpretava Batista, funcionário do personagem de Antônio Fagundes Crédito: Reprodução

A Globo removeu 95% das cenas de José Dumont na reprise de Terra Nostra (1999) na faixa da tarde, segundo levantamento da coluna Outro Canal, de Gabriel Vaquer, na Folha de S.Paulo. Quase todas as aparições do ator foram cortadas, incluindo interações com o protagonista Antônio Fagundes, restando apenas uma cena considerada essencial para a trama.

Dumont interpretava Batista, comerciante e funcionário de Gumercindo, personagem de Fagundes. Outras aparições, consideradas menos importantes para a história, também foram suprimidas sem explicações. A decisão de editar as cenas partiu do departamento responsável pela novela dentro da Globo, segundo apurado pela coluna.

José Dumont

José Dumont por Reprodução
José Dumont por Reprodução
José Dumont por Reprodução
José Dumont por Reprodução
José Dumont por Reprodução
1 de 5
José Dumont por Reprodução

O afastamento de Dumont tem histórico: em 1999, ele e o autor Benedito Ruy Barbosa tiveram desentendimentos sobre improvisos nas falas, o que reduziu seu espaço em folhetins do escritor.

Em setembro de 2022, José Dumont foi preso por armazenar fotos e vídeos de abuso sexual infantil e por supostamente manter relação com um menor de idade. A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou 240 arquivos com pornografia infantil nos dispositivos do ator. Ele negou as acusações, alegando pesquisa para seu trabalho. Em 2023, foi condenado a um ano de prisão em regime aberto.

Dumont chegou a ser escalado para a novela Todas as Flores (2022), no Globoplay, mas foi substituído após a prisão. Desde então, não participou de nenhum outro trabalho na emissora.

