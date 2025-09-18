José Loreto vive romance com atriz de ‘Vale Tudo’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09:30
José Loreto está vivendo um novo romance com Nanda Marques, atriz que participou das novelas Vale Tudo e Um Lugar ao Sol. O casal se aproximou durante as gravações da cinebiografia sobre Chorão, em Santos, onde Loreto interpreta o vocalista da banda Charlie Brown Jr e Nanda vive seu par romântico.
O affair não ficou restrito aos bastidores. No último fim de semana, José e Nanda foram flagrados trocando beijos apaixonados no festival The Town, em São Paulo, com registros compartilhados pelo ator nas redes sociais.
Nanda Marques
Desde o término com Rafa Kalimann, em janeiro de 2023, Loreto manteve relacionamentos discretos, incluindo encontros com Alane Dias, Eva Pacheco e Duda Santos. Casado anteriormente com Débora Nascimento, o galã se destacou por romances que nasceram nos sets de filmagem, como o de Avenida Brasil.
Nanda Marques, de 31 anos, foi revelada na TV como filha de Andréa Beltrão em Um Lugar ao Sol e também atuou em Beleza Fatal e nas primeiras semanas de Vale Tudo, interpretando a garota de programa Vera.