NOVO AFFAIR

José Loreto vive romance com atriz de ‘Vale Tudo’

Ator e Nanda Marques se aproximaram nos bastidores do filme sobre Chorão e foram vistos juntinhos no The Town

Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09:30

José Loreto está vivendo um novo romance com Nanda Marques Crédito: Reprodução

José Loreto está vivendo um novo romance com Nanda Marques, atriz que participou das novelas Vale Tudo e Um Lugar ao Sol. O casal se aproximou durante as gravações da cinebiografia sobre Chorão, em Santos, onde Loreto interpreta o vocalista da banda Charlie Brown Jr e Nanda vive seu par romântico.

O affair não ficou restrito aos bastidores. No último fim de semana, José e Nanda foram flagrados trocando beijos apaixonados no festival The Town, em São Paulo, com registros compartilhados pelo ator nas redes sociais.

Desde o término com Rafa Kalimann, em janeiro de 2023, Loreto manteve relacionamentos discretos, incluindo encontros com Alane Dias, Eva Pacheco e Duda Santos. Casado anteriormente com Débora Nascimento, o galã se destacou por romances que nasceram nos sets de filmagem, como o de Avenida Brasil.