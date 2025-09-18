Acesse sua conta
Queridinho de ‘A Fazenda’, Dudu Camargo já foi acusado de assediar menor com prints polêmicos

Caso veio à tona em 2022, mas nunca teve desdobramento judicial; apresentador está em "A Fazenda 17"

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:20

Antes de conquistar público em 'A Fazenda', Dudu Camargo foi acusado de assediar menor no Instagram
Crédito: Reprodução/Record

Em abril de 2022, o nome de Dudu Camargo ganhou os trending topics após a divulgação de supostos prints de conversas com um adolescente de 13 anos no Instagram. As mensagens, publicadas pela irmã do jovem, mostravam o apresentador pedindo fotos e sugerindo encontros. O episódio gerou forte repercussão nas redes sociais e na imprensa, mas não avançou na Justiça.

Na época, a troca de mensagens teria ocorrido no modo temporário da rede social, o que levantou suspeitas de tentativa de ocultar o conteúdo. Apesar da polêmica, Dudu não se pronunciou sobre as acusações, e nenhuma investigação oficial foi divulgada. O caso acabou permanecendo apenas no campo midiático.

Dudu Camargo por Reprodução

A denúncia se somou a outros episódios que já envolviam o apresentador, como a acusação de agressão psicológica feita por um ex-namorado em 2017 e a queixa de importunação sexual registrada por Simony em 2020. Nenhum desses casos resultou em condenação judicial.

Agora, três anos depois, Dudu Camargo participa de A Fazenda 17 (2025). Dentro do reality da Record, ele divide opiniões: coleciona brigas, provocações e, ao mesmo tempo, conquistou uma parcela do público, que o aponta como um dos participantes mais marcantes da temporada.

