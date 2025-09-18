Queridinho de ‘A Fazenda’, Dudu Camargo já foi acusado de assediar menor com prints polêmicos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 18 de setembro de 2025 às 07:20
Em abril de 2022, o nome de Dudu Camargo ganhou os trending topics após a divulgação de supostos prints de conversas com um adolescente de 13 anos no Instagram. As mensagens, publicadas pela irmã do jovem, mostravam o apresentador pedindo fotos e sugerindo encontros. O episódio gerou forte repercussão nas redes sociais e na imprensa, mas não avançou na Justiça.
Na época, a troca de mensagens teria ocorrido no modo temporário da rede social, o que levantou suspeitas de tentativa de ocultar o conteúdo. Apesar da polêmica, Dudu não se pronunciou sobre as acusações, e nenhuma investigação oficial foi divulgada. O caso acabou permanecendo apenas no campo midiático.
A denúncia se somou a outros episódios que já envolviam o apresentador, como a acusação de agressão psicológica feita por um ex-namorado em 2017 e a queixa de importunação sexual registrada por Simony em 2020. Nenhum desses casos resultou em condenação judicial.
Agora, três anos depois, Dudu Camargo participa de A Fazenda 17 (2025). Dentro do reality da Record, ele divide opiniões: coleciona brigas, provocações e, ao mesmo tempo, conquistou uma parcela do público, que o aponta como um dos participantes mais marcantes da temporada.