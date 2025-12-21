Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anjo da Abundância: 3 signos podem encontrar dinheiro inesperado e ter novas oportunidades financeiras a partir deste domingo (21 de dezembro)

Ganhos inesperados, bônus no trabalho e trabalhos extras podem mudar sua vida financeira

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:30

Ganhos financeiros marcam o fim de ano
Ganhos financeiros marcam o fim de ano Crédito: Imagem criada por IA

É importante que a partir deste domingo (21), alguns signos estejam com a intuição aguçada, para conquistas financeiras. O ano termina com a energia de abundância e prosperidade, com ganhos financeiros, principalmente inesperados. As influências astrológicas favorecem conquistas e nitidez para investimentos. Confira:

Touro

As energias mostram que é o momento de fase da colheita, com retornos de projetos, renegociação de contratos, além de ganhos com muita persistência. Por isso, é importante se esforçar e planejamento para conquistar seus objetivos.

Veja as características dos signos

Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
Veja as características dos signos por Divulgação/Guru virtual
1 de 7
Veja as características dos signos por Veja as características dos signos

Escorpião

Os escorpianos vivem um momento de transformação e intuição para parcerias em empregos e outros projetos. Em ambiente de trabalho, são esperados bônus, além de ganhos inesperados.

Peixes

Sua organização e planejamento podem ser seus maiores aliados. É possível conseguir trabalho extras, como freelancer, e encontrar valores esquecidos, através de sua forte intuição.

Tags:

Signos Horóscopo Astrologia Anjo da Prosperidade

Mais recentes

Imagem - Nem pense nisso: veja os 7 objetos que o Feng Shui manda não dar de presente no Natal

Nem pense nisso: veja os 7 objetos que o Feng Shui manda não dar de presente no Natal
Imagem - Saiba detalhes sobre a ligação que Zezé Di Camargo recebeu de Jair Bolsonaro

Saiba detalhes sobre a ligação que Zezé Di Camargo recebeu de Jair Bolsonaro
Imagem - Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão

Único vencedor do Show do Milhão explica o que fez com o dinheiro e por que nunca mais quis aparecer na televisão

MAIS LIDAS

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
01

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)
02

Hora de abraçar o outro: tire a sua sorte do dia para este domingo (21)

Imagem - Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026
03

Mudanças! Confira os 5 signos que vão evoluir e mudar de vida em 2026

Imagem - Traficante é morto e outro é preso em operação após morte de técnicos de internet em Salvador
04

Traficante é morto e outro é preso em operação após morte de técnicos de internet em Salvador