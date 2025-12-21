Anjo da Abundância: 3 signos podem encontrar dinheiro inesperado e ter novas oportunidades financeiras a partir deste domingo (21 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 10:30
É importante que a partir deste domingo (21), alguns signos estejam com a intuição aguçada, para conquistas financeiras. O ano termina com a energia de abundância e prosperidade, com ganhos financeiros, principalmente inesperados. As influências astrológicas favorecem conquistas e nitidez para investimentos. Confira:
As energias mostram que é o momento de fase da colheita, com retornos de projetos, renegociação de contratos, além de ganhos com muita persistência. Por isso, é importante se esforçar e planejamento para conquistar seus objetivos.
Veja as características dos signos
Os escorpianos vivem um momento de transformação e intuição para parcerias em empregos e outros projetos. Em ambiente de trabalho, são esperados bônus, além de ganhos inesperados.
Sua organização e planejamento podem ser seus maiores aliados. É possível conseguir trabalho extras, como freelancer, e encontrar valores esquecidos, através de sua forte intuição.