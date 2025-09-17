Acesse sua conta
‘A Fazenda 2025’: Dudu Camargo dá invertida em Michelle Barros e bate boca com atual de Belo

A discussão mobilizou a sede e deixou outros participantes desconfortáveis

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 07:01

Dudu Camargo e Michelle Barros brigam ao vivo
Dudu Camargo e Michele Barros brigam ao vivo Crédito: Reprodução/Record

A temporada 2025 de A Fazenda mal começou e já entregou o primeiro grande barraco. No programa ao vivo desta terça-feira (16), Dudu Camargo não deixou barato uma alfinetada de Michelle Barros e cortou a jornalista ao vivo.

“Você deveria saber que precisa ter isso para existir o programa. Você fez televisão, você sabe como é televisão”, disparou o ex-apresentador, deixando o clima pesado na transmissão.

Horas depois, Dudu voltou a causar ao insinuar uma suposta aproximação entre Rayane Figliuzzi e Will Guimarães. A namorada de Belo não engoliu a provocação e partiu para cima. “Não começa a me emb*cetar, não! Vamos respeitar o próximo e a história da pessoa lá fora”, retrucou, visivelmente irritada.

A discussão mobilizou a sede e Maria Caporusso chamou a postura de Dudu de “machista”, enquanto Fabiano Moraes apoiou Rayane. Emocionada, ela desabafou: “Não coloca o meu caráter em jogo. Eu fiz ele se retratar: ‘Você tá errado, pede desculpas’”.

Mesmo criticado, Dudu não demonstrou arrependimento. “Foi bom para o jogo. Midiaticamente, televisivamente, o jogo começou pra valer”.

