Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jornalista famosa surpreende com antes e depois de plásticas em ‘A Fazenda 17’: ‘Minha pele caiu’

Jornalista explicou que exagero em procedimentos estéticos deixou a pele flácida

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 16:49

Jornalista entrou para reality
Jornalista entrou para reality Crédito: Reprodução | Redes Sociais

‘A Fazenda 17’ começou nesta segunda-feira (15) com alguns deslizes e surpresas em relação a imagem de alguns participantes. Adriane Galisteu cometeu uma gafe ao entregar uma dinâmica secreta, além de nomes que já tinham sido vazados em algumas listas.

Elenco de "A Fazenda 17"

Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais
Nizam  por Reprodução
Toninho Tornado por Reprodução
Rayane Figliuzzi por Reprodução/Instagram
Matheus Martins por Reprodução
Walério Aráujo por Reprodução
Renata Muller por Reprodução
Maria Caporusso por Reprodução
Luiz Otávio Mesquita por Reprodução
Kathy Maravilha por Reprodução
Gabily por Reprodução
Fernando Sampaio por Reprodução
Fabiano Moraes por Reprodução
Dudu Camargo por Reprodução
Duda Wendling por Reprodução
Creo Kellab por Reprodução
Carol Lekker por Reprodução
Martina Sanzi por Reprodução
Saory Cardoso por Reprodução
Shia Phoenix por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
Wallas Arrais por Reprodução
Will Guimarães por Reprodução
Yoná Sousa por Reprodução
Michele Barros por Reprodução
Guilherme Boury por Reprodução
1 de 26
Gaby Spanic por Reprodução/Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Público pede eliminação de participante de A Fazenda 17 após fala polêmica

Público pede eliminação de participante de A Fazenda 17 após fala polêmica

Imagem - A Fazenda 17: Confira as polêmicas envolvendo Gabriela Spanic, estrela de 'A Usurpadora'

A Fazenda 17: Confira as polêmicas envolvendo Gabriela Spanic, estrela de 'A Usurpadora'

Imagem - 'A Fazenda 17': Galisteu deixa escapar segredo sobre infiltrados e estraga dinâmica inédita

'A Fazenda 17': Galisteu deixa escapar segredo sobre infiltrados e estraga dinâmica inédita

Além dos episódios, os internautas não deixaram passar a mudança de imagem de alguns participantes, entre eles uma jornalista famosa com passagem pela TV Globo, e mais recente pelo SBT.

Para quem costumava acompanhar a jornalista na TV Globo há alguns anos, percebeu que Michelle Barros fez alguns procedimentos estéticos e retirou outros para ficar como está hoje.

Mas, o que de fato, Michelle Barros fez? Numa publicação em março deste ano, a apresentadora disse que ‘perdeu a mão’ e garantiu que não se reconhecia mais no espelho.

Ainda segundo a jornalista, a “pele caiu pela falta de colágeno e por conta dos preenchedores que tirei”, disse Michelle, com 46 anos.

Para rejuvenescer naturalmente, a famosa optou por fazer um lifting facial, mesmo procedimento de Kris Jenner que mudou drasticamente a aparência da jornalista.

Além disso, Michelle fez uma blefaroplastia útil para remover o excesso de pele das pálpebras.

Com o lifting completamente cicatrizado, a aparência de Michelle em ‘A Fazenda’ é diferente do passado.

Michelle Barros

Michelle Barros por Reprodução | Redes Sociais
Michelle Barros por Reprodução | Redes Sociais
Michelle Barros por Reprodução | Redes Sociais
Michelle Barros por Reprodução | Redes Sociais
Michelle Barros por Reprodução | Redes Sociais
1 de 5
Michelle Barros por Reprodução | Redes Sociais

Leia mais

Imagem - 5 dicas práticas para cuidar da saúde mental no dia a dia

5 dicas práticas para cuidar da saúde mental no dia a dia

Imagem - 6 dicas para conquistar uma pele iluminada na primavera

6 dicas para conquistar uma pele iluminada na primavera

Imagem - Aprenda 5 sobremesas saudáveis e deliciosas com maçã

Aprenda 5 sobremesas saudáveis e deliciosas com maçã

Mais recentes

Imagem - 4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê

4 signos podem receber mensagens em sonhos esta semana; veja por quê
Imagem - Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show

Tici Pinheiro revela que ficou emocionada com pedido da filha Rafa Justus em show
Imagem - Ator a Globo e galã abrem álbum de viagem romântica em Porto de Galinhas

Ator a Globo e galã abrem álbum de viagem romântica em Porto de Galinhas

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições
01

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais
02

Três novas linhas de ônibus entram em operação em Salvador; saiba mais

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil
03

Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
04

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça