Jornalista famosa surpreende com antes e depois de plásticas em ‘A Fazenda 17’: ‘Minha pele caiu’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 16:49
‘A Fazenda 17’ começou nesta segunda-feira (15) com alguns deslizes e surpresas em relação a imagem de alguns participantes. Adriane Galisteu cometeu uma gafe ao entregar uma dinâmica secreta, além de nomes que já tinham sido vazados em algumas listas.
Elenco de "A Fazenda 17"
Além dos episódios, os internautas não deixaram passar a mudança de imagem de alguns participantes, entre eles uma jornalista famosa com passagem pela TV Globo, e mais recente pelo SBT.
Para quem costumava acompanhar a jornalista na TV Globo há alguns anos, percebeu que Michelle Barros fez alguns procedimentos estéticos e retirou outros para ficar como está hoje.
Mas, o que de fato, Michelle Barros fez? Numa publicação em março deste ano, a apresentadora disse que ‘perdeu a mão’ e garantiu que não se reconhecia mais no espelho.
Ainda segundo a jornalista, a “pele caiu pela falta de colágeno e por conta dos preenchedores que tirei”, disse Michelle, com 46 anos.
Para rejuvenescer naturalmente, a famosa optou por fazer um lifting facial, mesmo procedimento de Kris Jenner que mudou drasticamente a aparência da jornalista.
Além disso, Michelle fez uma blefaroplastia útil para remover o excesso de pele das pálpebras.
Com o lifting completamente cicatrizado, a aparência de Michelle em ‘A Fazenda’ é diferente do passado.
Michelle Barros