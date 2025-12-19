Acesse sua conta
Atriz que viverá Marta no cinema publica homenagem ao lado da craque

Alice Carvalho expressou sua gratidão pelo papel em post nas redes sociais

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 22:51

Alice Carvalho
Alice Carvalho

A preparação para a cinebiografia de Marta já começou, e Alice Carvalho fez questão de celebrar o momento nas redes sociais nesta sexta-feira (19). Escalada para dar vida à Rainha do Futebol no cinema, a atriz compartilhou uma foto ao lado da jogadora e destacou a alegria de iniciar o processo ao seu lado.

“Duas Martas. Minha rainha. A maior de todos os tempos. É uma honra viver esse processo tão divertido e cúmplice com você por perto. Nunca estive tão feliz”, escreveu.

Alice Carvalho

Aos 29 anos, Alice vem se destacando no audiovisual brasileiro. Ela integra o elenco do premiado O Agente Secreto e acumula trabalhos em produções como Cangaço Novo, Renascer e Guerreiros do Sol. O filme sobre a trajetória da atacante será dirigido por Andrucha Waddington, ainda sem título oficial ou data de lançamento anunciada.

Natural de Dois Riachos, em Alagoas, Marta construiu uma carreira histórica no futebol. A atleta é a maior artilheira das Copas do Mundo, considerando competições masculinas e femininas, com 17 gols, além de ter sido eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Ao longo da carreira, soma 14 títulos por clubes e ocupa um lugar central na história do esporte brasileiro.

Veja homenagem:

