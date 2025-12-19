RESPEITO

Atriz que viverá Marta no cinema publica homenagem ao lado da craque

Alice Carvalho expressou sua gratidão pelo papel em post nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 22:51

Alice Carvalho Crédito: Jorge Bispo Divulgação

A preparação para a cinebiografia de Marta já começou, e Alice Carvalho fez questão de celebrar o momento nas redes sociais nesta sexta-feira (19). Escalada para dar vida à Rainha do Futebol no cinema, a atriz compartilhou uma foto ao lado da jogadora e destacou a alegria de iniciar o processo ao seu lado.

“Duas Martas. Minha rainha. A maior de todos os tempos. É uma honra viver esse processo tão divertido e cúmplice com você por perto. Nunca estive tão feliz”, escreveu.

Alice Carvalho 1 de 7

Aos 29 anos, Alice vem se destacando no audiovisual brasileiro. Ela integra o elenco do premiado O Agente Secreto e acumula trabalhos em produções como Cangaço Novo, Renascer e Guerreiros do Sol. O filme sobre a trajetória da atacante será dirigido por Andrucha Waddington, ainda sem título oficial ou data de lançamento anunciada.

Natural de Dois Riachos, em Alagoas, Marta construiu uma carreira histórica no futebol. A atleta é a maior artilheira das Copas do Mundo, considerando competições masculinas e femininas, com 17 gols, além de ter sido eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Ao longo da carreira, soma 14 títulos por clubes e ocupa um lugar central na história do esporte brasileiro.

Veja homenagem: