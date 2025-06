ESTREIA NO GLOBOPLAY

Alinne Moraes e Alice Carvalho vivem romance em 'Guerreiros do Sol': 'Muitas cenas de sexo'

Nova novela do Globoplay traz personagem progressista que desafia padrões dos anos 1920; confira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2025 às 15:45

Alinne Moraes, Isadora Cruz e Alice Carvalho em cena da novela 'Guerreiros do sol' Crédito: Reprodução/TV Globo

Alinne Moraes promete surpreender o público em Guerreiros do Sol, novela inédita que estreia nesta quarta-feira (11) no Globoplay e no canal Globoplay Novelas (antigo Viva). Na trama de época, ambientada no sertão brasileiro entre as décadas de 1920 e 1930, a atriz interpreta Jânia, uma mulher culta, à frente de seu tempo e dona de uma coragem incomum para a época. >

Casada com Idálio (Daniel de Oliveira), Jânia se vê envolvida emocionalmente com Otília (Alice Carvalho), irmã de Rosa (Isadora Cruz), a jovem esposa do poderoso coronel Elói Bandeira (José de Abreu). O romance entre Jânia e Otília nasce de uma amizade sincera e vai ganhando profundidade, transformando-se em uma relação amorosa que desafia os costumes da época.>

"Assumir esse tipo de relação naquela época era equivalente a uma sentença de morte. Era como caminhar direto para a guilhotina", declarou Alinne Moraes, em entrevista à imprensa. Sobre as cenas mais ousadas da novela, ela comentou: "Tem muitas cenas de sexo. Ficou chique.">

Guerreiros do Sol, novela do Globoplay 1 de 3

Criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Rogério Gomes, Guerreiros do Sol traz uma história intensa de amor, poder e vingança, distribuída em 45 capítulos.>

Para compor Jânia, Alinne buscou inspiração em figuras femininas históricas que romperam barreiras, como Nísia Floresta, considerada uma das primeiras feministas do Brasil, além de Celina Guimarães e Rosa Luxemburgo. "São mulheres fortes, que lutaram por mudanças. Assim como minha personagem, elas não se conformaram com o papel que a sociedade impunha", explicou.>

Jânia surge como uma líder dentro da narrativa, determinada a transformar a realidade das mulheres ao seu redor. "Ela é uma mulher revolucionária, que leva uma nova perspectiva para outras personagens femininas da novela, enfrentando homens poderosos com firmeza e ideais", completou a atriz.>