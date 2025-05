MUDANÇA NA TV

Canal Viva vai acabar? Entenda o que é a Globoplay Novelas que terá estreia inédita

O canal mudará de nome e terá estreias, reprises e até votações públicas para decidir o que vai ao ar

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2025 às 11:56

Canal Viva vai acabar? Entenda o que é a Globoplay Novelas que terá estreia inédita Crédito: Reprodução/Canal Viva

O canal Viva, que marcou gerações com reprises de programas clássicos da Globo, deixará de existir após 15 anos no ar. A partir da próxima sexta-feira (09), a emissora passa a se chamar Globoplay Novelas, com uma programação totalmente voltada para as novelas, um dos gêneros mais consumidos pelo público brasileiro. >

Segundo o Grupo Globo, a mudança vem para atender à alta demanda por folhetins, tanto na televisão quanto nas plataformas digitais. A nova grade trará desde títulos consagrados até estreias exclusivas. O grande destaque inicial é "Guerreiros do Sol", novela original do Globoplay inspirada na história de Lampião e Maria Bonita. A trama, ambientada nas décadas de 1920 e 1930, será exibida de segunda a sexta, às 22h40, com reprise do capítulo de sexta aos sábados. A estreia está marcada para 11 de junho, mesma data em que a produção chega ao catálogo do Globoplay.>

O novo canal contará com quatro faixas inéditas em relação à programação anterior do Viva. Estão confirmadas: a novela nacional Além do Tempo (2015), ainda nunca reprisada na TV aberta; a trama turca Hercai; o sucesso mexicano O Amor Invencível; e a já citada Guerreiros do Sol.>

Uma das novidades mais interativas será o quadro "Batalhas Temáticas", no qual o público decide qual novela será exibida, votando em enquetes no site Gshow. A estreia desse formato colocará frente a frente dois clássicos de Manoel Carlos: Por Amor e Laços de Família, ambas estreladas por personagens chamadas Helena.>

Com a reformulação, o telespectador perde espaço para atrações que marcaram o Viva, como A Grande Família, TV Pirata, Viva o Gordo, Som Brasil, Globo de Ouro e produções infantojuvenis como Sítio do Picapau Amarelo e Sandy & Júnior.>

Tatiana Costa, diretora de conteúdos digitais e canais pagos da Globo, explica transformação: "A novela é um fenômeno constante de audiência. Seja na TV aberta, no Globoplay ou na TV por assinatura, ela continua relevante. Agora, vamos reunir esse conteúdo em um canal que a valorize em todas as frentes.">