QUEM MANDOU?

Diogo Defante diz que foi ele e não Lady Gaga quem mandou pizzas para fãs no Rio

Comediante assumiu autoria da entrega de pizzas aos fãs na frente do Copacabana Palace

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de maio de 2025 às 10:28

Diogo Defante diz que foi ele e não Lady Gaga quem mandou pizzas para fãs no Rio Crédito: Reproduçãp

O humorista Diogo Defante causou alvoroço nas redes sociais ao afirmar que foi ele e não Lady Gaga quem teria enviado pizzas aos fãs que aguardavam na frente do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no dia 1º de maio. Em um vídeo postado nesta terça-feira (06), o criador do quadro "Repórter Doidão" mostrou bastidores da suposta pegadinha. >

Nas imagens, Defante aparece ligando para a recepção do hotel e pedindo que entregassem caixas de pizza margherita às pessoas reunidas do lado de fora. "Queria mandar umas pizzas para a galera ali na frente, mas não diz que sou eu, tá? É aqui do quarto do Defante", diz ele ao telefone. Em seguida, mostra os fãs recebendo os pedaços com entusiasmo, enquanto se diverte observando a cena de sua janela.>

O vídeo foi gravado no contexto do show de Lady Gaga no Rio de Janeiro, ocorrido no sábado anterior, e dá a entender que o comediante estava hospedado no mesmo hotel da cantora. O gesto gerou confusão online, especialmente porque, na ocasião, circularam rumores de que a própria Lady Gaga teria bancado as pizzas para seus admiradores, informação que chegou a ser confirmada pela equipe do hotel ao Gshow.>

Antes de revelar a suposta "pegadinha", Defante havia publicado: "A Gaga entregou a pizza, eu entreguei o molho", usando "molho" como gíria para estilo ou personalidade, ao comentar sua aparição na sacada do Copacabana, onde interagiu com os fãs.>

a gaga entregou a pizza eu entreguei o molho pic.twitter.com/BWkkEG77nV — defante (@defantediogo) May 2, 2025

No entanto, a autoria do gesto permanece sem confirmação oficial. Procurados pelo Estadão, nem o Copacabana Palace nem a equipe de Defante comentaram o caso. Nas redes, fãs seguem divididos: enquanto alguns acreditam na brincadeira do comediante, outros lembram que a própria Lady Gaga teria curtido vídeos de fãs comendo as pizzas, o que reforçaria a narrativa de que a ação partiu dela.>