BUSCAS

Arquiteto que viajou para show da Lady Gaga some ao entrar no mar

Jovem está desaparecido desde domingo (4)

Um arquiteto de 26 anos que viajou para o Rio de Janeiro (RJ) para ver o show de Lady Gaga está desaparecido desde o último domingo (4). Igor Sousa foi visto pela últma vez ao entrar no mar. Ele estava com sunga azul, de listras brancas, e um colar de pedras.>

O homem viajou de Goiás até a capital fluminense, com o namorado Wesley Oliveira. Os dois curtiram o show no sábado (3) e um dia depois foram à praia. >

O desaparecimento aconteceu quando Igor foi acompanhar o resgate de um adolescente que havia se afogado. “Era um tumulto, uma aglomeração. Nesse momento, eu já me levantei e fiquei procurando, foi quando eu já não o vi mais. As pessoas foram se dispersando, eu continuei observando, e nada do Igor”, disse Wesley.>