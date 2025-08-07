Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atakarejo inaugura nova loja em Salvador e gera 300 empregos diretos

Unidade oferece mais de 10 mil itens, entre alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal e utilidades domésticas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 07:33

Atakarejo inaugura nova loja em Plataforma e gera 300 empregos diretos
Atakarejo inaugura nova loja em Plataforma e gera 300 empregos diretos Crédito: Divulgação

O Atakarejo inaugurou na última terça-feira (5) mais uma unidade em Salvador, desta vez no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário. Com esta abertura, a rede atinge a marca de 43 lojas em todo o estado, sendo quatro apenas na região suburbana da capital baiana.

A nova unidade conta com 2 mil metros quadrados de salão de vendas e oferece mais de 10 mil itens, entre alimentos, produtos de limpeza, higiene pessoal e utilidades domésticas. O investimento foi de R$ 35 milhões, resultando na geração de 300 empregos diretos.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito de Salvador, Bruno Reis, que esteve acompanhado dos executivos da rede Atakarejo e de Teobaldo Costa, fundador do grupo. 

Veja onde tem lojas na Bahia: 

Loja Patamares

Av. Octávio Mangabeira, 16, Patamares, Salvador - BA

(71) 3460-8700 - Ramal 3039

Horário de Funcionamento

De segunda à sábado, das 7h às 21

Domingo, das 7h às 19h

Loja Porto Seguro

Av. Ivam Costa Rodrigues, s/n, Cidade Alta

(71) 3460-8700 - RAMAL: 3040

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 6h às 22h

Domingos, das 6h às 22h

Loja Itapetinga

Av. Luís Viana Filho, 204

(71) 3460-8700 - RAMAL: 3046

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 18h

Loja Aracaju

Av. Adélia Franco, 2351, Luzia - Aracaju

(71) 3460-8700 - RAMAL: 3044

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 20h

Loja Iapi

Rua Conde de Porto Alegre, 32, IAPI

(71) 3460-8700 - RAMAL: 3045

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 20h

Loja Ilhéus

Av. Tancredo Neves, s/n, Praia dos Milionários

(71) 3460-8700 - RAMAL: 3042

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 20h

Loja São Gonçalo dos Campos

Av. José Carlos de Lacerda, s/n, Quadra 2

(71) 3460-8700 - RAMAL: 3047

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 20h

Domingos, das 7h às 14h

Loja Vitória da Conquista

Av. Olivia Flores, 85. Quadra 3- Vitória da Conquista, BA - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3036

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 20h

Loja Sussuarana

Av. Ulysses Guimarães, 4594 - Sussuarana, Salvador - BA, 41213-000 - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3038

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 19h

Loja Vera Cruz/ Itaparica

Rod. BA 001, Nª 8765, Coroa, Vera Cruz - BA - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3034

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 18h

Loja Itabuna

Av. Princesa Isabel, Em frente a prefeitura de Itabuna - BA - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3035

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 18h

Loja Jequié

Av. João Goularte,171- Centro, Jequié - BA - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3028

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 8h às 18h

Loja Alagoinhas

Rua Paulo Afonso, Kennedy, s/n - Alagoinhas - BA (71) 3460-8700 - RAMAL: 3012

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 18h

Loja Amaralina

R. Jânio Quadros, 2 - Amaralina - Salvador, Ba

(71) 3460-8700 - RAMAL: 3011

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 18h

Loja Baixa do Fiscal

Rua Nilo Peçanha, 233 - Baixa do Fiscal - Salvador, Ba (ao lado da linha ferroviária) (71) 3460-8700 - RAMAL: 3007

Horários de funcionamento:

De segunda a sexta, das 7h às 19h

Sábado, das 7h às 18h

Domingos e feriados: fechado

Loja Baixa do Fiscal PJ

Rua Nilo Peçanha, 233 - Baixa do Fiscal - Salvador, Ba (ao lado da linha ferroviária) (71) 3460-8700 - RAMAL: 3007

Horários de funcionamento:

De segunda a sexta, das 7h às 18h

Sábado, das 7h às 17h

Domingos e feriados: fechado

Loja Boca do Rio

R. Abelardo Andrade de Carvalho, 0 - Boca do Rio - Salvador, Ba (71) 3460-8700 - RAMAL: 3002

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 19h

Loja Cabula

Estrada das Barreiras, S/N - Cabula - Salvador, Ba (71) 3460-8700 - RAMAL: 3008

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 20h

Loja Calçada

Av. Elias Nazaré, 22- Calçada - Salvador, Ba (ao lado do Corpo de Bombeiros) (71) 3460-8700 - RAMAL: 3004

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 14h

Loja Camaçari

Loteamento Jardim Limoeiro, S/N - Camaçari, Ba

(71) 3460-8700 - RAMAL: 3013

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 20h

Loja Caminho de Areia

Av. Tiradentes, 88 - Caminho de Areia - Salvador, BA (71) 3460-8700 - RAMAL: 3006

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 18h

Loja Feira de Santana

Av. José Falcão da Silva, 150 - Baraúnas, Feira de

Santana - BA (71) 3460-8700 - RAMAL: 3016

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 18h

Loja Castelo Branco

Rua Genaro de Carvalho, 150 - Castelo Branco - Salvador, Ba (71) 3460-8700 - RAMAL: 3018

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 20h

Loja Iguatemi

Av. Santiago de Compostela, 499 - Brotas - Salvador, Ba

(71) 3460-8700 - RAMAL: 3001

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 18h

Loja Itacimirim

Monte Gordo, Camaçari - BA, BA 99, KM 64 - Monte Gordo, Camaçari - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3031

Horários de funcionamento:

Todos os dias, das 7h às 21h

Loja Paralela

Av. Luís Viana Filho, Nº 6282 - Patamares - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3029

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 20h

Loja Cajazeiras

R. Juscelino Kubitscheck, 69 - Cajazeiras, Salvador - BA, 41330-500

(71) 3460-8700 - RAMAL: 3022 -

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 18h

Loja Periperi

Rua Frederico Costa, 146, Salvador- BA. (71) 3460-8700 - RAMAL: 3023 -

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 19h

Loja São Caetano

Estrada de Campinas, 334 - São Caetano - (71) 3460-8700 - RAMAL: 3027

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 19h

Loja Simões Filho

Av. Elmo Serejo de Farias, 2219 - Nucleo Hab. Rubens Costa Cia I, Simões Filho-BA (71) 3460-8700 - RAMAL: 3014

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 18h

Loja São Cristóvão

Av. São Cristóvão, s/n - Salvador - BA (71) 3460-8700 - RAMAL: 3017

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 20h

Loja Vasco da Gama

Av. Vasco da Gama, 437 - Salvador, BA

(71) 3460-8700 - RAMAL: 3032

Horários de funcionamento:

Todos os dias, das 7h às 22h

Loja San Martin

Avenida General San Martin, 821 – Bairro Santa Mônica - RAMAL: 3026

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 19h

Loja Via Regional

Avenida Maria Lúcia, 1015, Sete de Abril, Salvador- BA. (71) 3460-8700 - RAMAL: 3025

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 18h

Loja Via Expressa

Estrada da Rainha n 131, Baixa de Quintas – Salvador/BA

3460-8700 - RAMAL: 3019

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 18h

Loja Lauro de Freitas

Av. Santos Dumont, 5772 - Estrada do Coco - Lauro de

Freitas, Ba (71) 3460-8700 - RAMAL: 3003

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 20h

Loja Lobato

Av. Afrânio Peixoto, 347 - São João do Cabrito, Salvador - BA (71) 3460-8700 RAMAL: 3024

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 19h

Loja Paripe

BA-528 - Estrada Naval de Aratu s/n Valéria - Salvador - BA (71) 3460-8700 - RAMAL: 3020

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 19h

Loja Pernambués

Av. Tancredo Neves, 3290 - Pernambués - Salvador, Ba (71) 3460-8700 - RAMAL: 3015

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 21h

Domingos, das 7h às 19h

Loja Piatã

Av. Octávio Mangabeira, S/N - Piatã - Salvador, Ba (71) 3460-8700 - RAMAL: 3009

Horários de funcionamento:

De segunda a sábado, das 7h às 22h

Domingos, das 7h às 20h

Mais recentes

Imagem - Salários de até R$7,2 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador

Salários de até R$7,2 mil: veja vagas de emprego do SIMM para Salvador
Imagem - Se arrependeu de uma compra? Veja como o direito do arrependimento permite a devolução de produtos

Se arrependeu de uma compra? Veja como o direito do arrependimento permite a devolução de produtos
Imagem - Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil

Prefeitura realiza concurso público com mais de 800 vagas e salários que chegam a R$ 6,9 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Ator de Beiçola fala sobre vida no Retiro dos Artistas: 'O mercado não aceita'
01

Ator de Beiçola fala sobre vida no Retiro dos Artistas: 'O mercado não aceita'

Imagem - Paola Carosella retorna ao ‘MasterChef Brasil’ após 5 anos para ocupar vaga deixada por Jacquin
02

Paola Carosella retorna ao ‘MasterChef Brasil’ após 5 anos para ocupar vaga deixada por Jacquin

Imagem - Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça
03

Bruna Biancardi descobre que estava sendo vigiada e procura a Justiça

Imagem - Veja 4 pequenos gestos diários que fortalecem o amor e deixa os casais mais felizes
04

Veja 4 pequenos gestos diários que fortalecem o amor e deixa os casais mais felizes