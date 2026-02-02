DINHEIRO NA CONTA

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago neste mês; tire principais dúvidas

Valor do benefício pode variar de R$ 136 a R$ 1.621

Esther Morais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:24

Abono salarial PIS/Pasep 2026 começa a ser pago em fevereiro Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O pagamento do abono salarial PIS/Pasep 2026, referente ao ano-base 2024, terá início no dia 16 de fevereiro, conforme informou o Ministério do Trabalho e Emprego. A data foi definida porque o dia 15 cai em um domingo, e o repasse ocorre sempre no primeiro dia útil seguinte.

A estimativa do governo é beneficiar 26,9 milhões de trabalhadores, com a liberação de cerca de R$ 33,5 bilhões. Nesta primeira fase, recebem o valor os trabalhadores nascidos em janeiro. O saque poderá ser feito até 30 de dezembro de 2026.

A partir deste ano, o programa passa a adotar novos critérios de renda. O limite para ter direito ao abono deixa de acompanhar o salário mínimo e passa a ser corrigido apenas pela inflação. Para o pagamento de 2026, será considerado quem recebeu, em 2024, até R$ 2.765,93 por mês, em média.

O calendário segue o modelo unificado, com depósitos realizados de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. As informações sobre banco, data e valores estarão disponíveis para consulta a partir de 5 de fevereiro, pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital e no gov.br.