Influenciador brasileiro que fazia elogios a Trump é preso pelo ICE nos Estados Unidos

Junior Pena está preso após não comparecer a audiência sobre legalização no país

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:37

Crédito: Reprodução

Um influenciador brasileiro conhecido como Junior Pena foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e está sob custódia em um centro de detenção migratória no país. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Delaney Hall, localizado na cidade de Newark, no estado de Nova Jersey.

Segundo informações do UOL, a detenção ocorreu após Pena deixar de comparecer a uma audiência judicial relacionada ao processo de regularização de sua situação migratória. Segundo Maycon MacDowel, amigo próximo do influenciador, o caso poderia ser arquivado se o brasileiro tivesse solicitado perdão formal à Corte.

“Era só pedir perdão à Corte. O perdão dele foi aprovado, o processo seria encerrado, ele retornaria ao Brasil e seguiria com o pedido de legalização. Esse erro de não comparecer à audiência acabou colocando ele nessa situação”, afirmou MacDowel.

Crédito: Reprodução

Antes da prisão, Junior Pena já havia se manifestado publicamente sobre temas ligados à política dos Estados Unidos. Em uma interação nas redes sociais, ao ser questionado sobre a disputa presidencial, declarou apoio ao atual presidente do país. “Sou Donald Trump. Gosto do cara”, chegou a falar.

Em outra ocasião, Pena comentou sobre deportações, afirmando que pessoas retiradas do território norte-americano “fizeram algo errado ou estavam devendo”, minimizando o risco para trabalhadores em situação regular. No final do ano, no entanto, o influenciador passou a fazer crítica ao ICE.

O brasileiro, inclusive, classificou como “desumanas” algumas abordagens realizadas por agentes de imigração durante operações no país. Até o momento, não há informações oficiais sobre prazos ou desdobramentos do caso, nem sobre uma eventual deportação do influenciador ao Brasil.

Tags:

Eua Donald Trump Influenciador Brasileiro Preso Pelo ice Deportação

