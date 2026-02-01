Acesse sua conta
Duas cachorras morrem após ataque em transporte de pet shop: ‘saíram saudáveis e voltaram mortas’

Dono do estabelecimento foi preso em flagrante por omissão e, depois, liberado

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 19:21

Pretinha e Pipoquinha foram atacadas por outro cachorro
Pretinha e Pipoquinha foram atacadas por outro cachorro Crédito: Reprodução

Duas cachorras de pequeno porte morreram após serem atacadas dentro do transporte que as levava para casa, em Barbacena, Minas Gerais. O caso aconteceu no sábado (31), depois que Pretinha, uma pinscher, e Pipoquinha, uma pequinês, passaram por um serviço de banho e tosa em um pet shop. As informações são do G1.

O proprietário do estabelecimento informou aos policiais militares que as duas cachorrinhas foram atacadas por outro animal, um cão da raça husky siberiano, dentro do triciclo que as transportava. Segundo o homem, Pretinha e Pipoquinha estavam em um compartimento com outros dois cães, o husky e outro da raça pug.

Pretinha e Pipoquinha foram atacadas por outro cachorro
Pipoquinha e Pretinha tinham quase 12 anos Crédito: Reprodução

As cachorras já chegaram mortas em casa, no momento que seriam entregues. As duas apresentavam ferimentos compatíveis com mordidas: Pipoquinha tinha mordidas no pescoço e na barriga, e Pretinha tinha uma lesão na região abdominal.

O homem foi preso em flagrante por omissão de cautela na guarda ou condução de animais. E, após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), foi liberado.

'Saíram saudáveis e voltaram mortas'

A tutora das cachorras, que preferiu não se identificar, contou as duas tinham quase 12 anos e viviam com a família desde que eram filhotes.

“Nossa família está arrasada. Não consegui trabalhar nem dormir. Nada vai trazer minhas cadelas de volta, mas queremos responsabilizar quem agiu com negligência para que outras famílias não passem por isso”, revelou, em entrevista ao G1.

Segundo ela, a família não tinha o hábito de utilizar o serviço de transporte do pet shop, pois levavam pessoalmente, mas dessa vez optaram pelo serviço.

Ela lembrou o desespero que viveu junto com a filha ao encontrar os animais mortos: “Minha filha ligou desesperada. Vimos as duas na caixa de transporte e outro cachorro preso a uma coleira no mesmo veículo. Não entendíamos o que havia acontecido”.

A mulher também desabafou sobre o trauma que ficou. “A imagem delas mortas não sai da minha cabeça [...] Não esperávamos por isso. Elas saíram saudáveis e felizes e voltaram mortas", disse.

