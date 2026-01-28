Depois do cachorro Orelha, cão comunitário Abacate morre após ser encontrado baleado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Nauan Sacramento
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 17:15
Um cão comunitário, apelidado de Abacate, morreu nesta terça-feira (27), na cidade de Toledo, no Paraná. O caso surge em meio à repercussão da morte do cão Orelha, encontrado agonizando no último dia 15, na Praia Brava, em Santa Catarina. As informações são da CNN.
O Instituto de Proteção Animal de Toledo divulgou que o animal vivia sob os cuidados de moradores do bairro Tocantins. Após ser atingido pelo tiro, o cão foi socorrido por pessoas da própria comunidade. Abacate recebeu atendimento emergencial em uma clínica veterinária particular, onde foi submetido a exames e a uma cirurgia. Infelizmente, devido aos ferimentos, ele não sobreviveu.
Em nota oficial, o instituto manifestou indignação: “É pelo Orelha. É pelo Abacate. É por todos os animais que não têm voz que seguiremos firmes no combate aos maus-tratos no município de Toledo”.
O delegado da Polícia Civil do Paraná, Alexandre Macorin, afirmou que o responsável pelo disparo agiu com a clara intenção de matar. Segundo o delegado, o projétil atravessou o corpo do animal, atingindo os rins, o que foi determinante para a morte.
O autor do crime ainda não foi identificado. Caso seja localizado e condenado, a pena para maus-tratos com morte pode variar de dois a cinco anos de reclusão. A Polícia Civil solicita que a população envie informações sobre o suspeito diretamente à delegacia, orientando que detalhes da investigação não sejam compartilhados em redes sociais para não prejudicar o processo.