PM vai a júri popular por tentativa de homicídio 11 anos após matar cachorro de vizinha na Bahia

Maysa Polcri
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:24
A Justiça da Bahia decidiu que o tenente da Polícia Militar Wilson Pedro dos Santos Júnior vá a júri popular por tentativa de homicídio. Em junho de 2015, o homem atirou contra a vizinha Bruna Holtz Carvalho e os dois cachorros dela, após um desentendimento. O caso ocorreu dentro de um condomínio residencial de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado.
Na decisão, proferida na última sexta-feira (23), o juiz Gustavo Vargas Quinamo afirma que há indícios suficientes de autoria e materialidade para que o réu seja julgado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Segundo a denúncia, Wilson Pedro dos Santos Júnior teria se irritado depois que os animais urinaram no gramado da casa dele.
Uma câmera de segurança do condomínio registrou o momento do ataque a tiros. Bruna passeava com dois cachorros, mas só conseguiu salvar um dos animais. O PM disparou diversas vezes contra Apollo, um buldogue francês de 4 anos, que morreu. Wilson Pedro não será julgado por maus-tratos a animal, uma vez que o crime já prescreveu, segundo o magistrado.
O tenente da PM admitiu em depoimento ter realizado os disparos, mas afirmou que sua intenção era atingir apenas os animais. No entanto, o juiz destacou que os tiros foram efetuados a curta distância, em local residencial, circunstância que, segundo a decisão, permite que o caso seja interpretado como tentativa de homicídio.
Wilson Pedro continuará respondendo ao processo em liberdade e deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri da comarca de Teixeira de Freitas. O réu ainda pode recorrer da decisão. O CORREIO não conseguiu contatar a defesa dele. O espaço segue aberto.
A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) e questionou sobre a demora até que o caso fosse levado ao Tribunal do Júri. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou o militar por tentativa de homicídio em maio de 2016.
A Polícia Militar também foi procurada para informar se Wilson Pedro continua na corporação. Este texto será atualizado assim que houver posicionamento de ambos.
Após o crime que teve repercussão nacional, a advogada Bruna Holtz Carvalho, dona dos cachorros, concedeu entrevista ao CORREIO, em junho de 2015. Ela, que é natural de Salvador, contou que havia se mudado para Teixeira de Freitas há cerca de um mês. O cachorro Apollo havia sido comprado por ela há dois meses.
O desentendimento com o tenente teria começado no dia anterior ao crime. "Neste dia, a minha cachorra cheirou o jardim dele durante um passeio de rotina. Quando eu voltei pra casa do passeio tinha uma carta embaixo da minha porta me ameaçando", disse Bruna.
Na carta, o militar teria acusado um dos cachorros de Bruna de invadir o jardim da casa dele e escavado a grama, e a ameaçou caso o comportamento se repetisse.
"Ele é um louco, um psicopata. Disse que ia me matar. Estou temendo pela minha própria vida. E ele está na casa dele, como se nada tivesse acontecido, com a arma dentro de casa", desabafou.