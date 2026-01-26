VEJA VÍDEO

PM vai a júri popular por tentativa de homicídio 11 anos após matar cachorro de vizinha na Bahia

Crime aconteceu dentro de condomínio em 2015

Maysa Polcri

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 16:24

Policial matou cachorro após desentendimento com a vizinha Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia decidiu que o tenente da Polícia Militar Wilson Pedro dos Santos Júnior vá a júri popular por tentativa de homicídio. Em junho de 2015, o homem atirou contra a vizinha Bruna Holtz Carvalho e os dois cachorros dela, após um desentendimento. O caso ocorreu dentro de um condomínio residencial de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado.

Na decisão, proferida na última sexta-feira (23), o juiz Gustavo Vargas Quinamo afirma que há indícios suficientes de autoria e materialidade para que o réu seja julgado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Segundo a denúncia, Wilson Pedro dos Santos Júnior teria se irritado depois que os animais urinaram no gramado da casa dele.

PM vai a júri popular 11 anos após atirar contra vizinha e cachorros na Bahia 1 de 4

Uma câmera de segurança do condomínio registrou o momento do ataque a tiros. Bruna passeava com dois cachorros, mas só conseguiu salvar um dos animais. O PM disparou diversas vezes contra Apollo, um buldogue francês de 4 anos, que morreu. Wilson Pedro não será julgado por maus-tratos a animal, uma vez que o crime já prescreveu, segundo o magistrado.

O tenente da PM admitiu em depoimento ter realizado os disparos, mas afirmou que sua intenção era atingir apenas os animais. No entanto, o juiz destacou que os tiros foram efetuados a curta distância, em local residencial, circunstância que, segundo a decisão, permite que o caso seja interpretado como tentativa de homicídio.

Wilson Pedro continuará respondendo ao processo em liberdade e deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri da comarca de Teixeira de Freitas. O réu ainda pode recorrer da decisão. O CORREIO não conseguiu contatar a defesa dele. O espaço segue aberto.

Policial militar vai a júri popular por tentativa de homicídio 11 anos após atirar em cachorro de vizinha na Bahia



Crime aconteceu dentro de condomínio em 2015 pic.twitter.com/bz0hg2Cb9g — Jornal Correio (@correio24horas) January 26, 2026

A reportagem entrou em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ) e questionou sobre a demora até que o caso fosse levado ao Tribunal do Júri. O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou o militar por tentativa de homicídio em maio de 2016.

A Polícia Militar também foi procurada para informar se Wilson Pedro continua na corporação. Este texto será atualizado assim que houver posicionamento de ambos.

Vítima disse que PM é 'psicopata'

Após o crime que teve repercussão nacional, a advogada Bruna Holtz Carvalho, dona dos cachorros, concedeu entrevista ao CORREIO, em junho de 2015. Ela, que é natural de Salvador, contou que havia se mudado para Teixeira de Freitas há cerca de um mês. O cachorro Apollo havia sido comprado por ela há dois meses.

O desentendimento com o tenente teria começado no dia anterior ao crime. "Neste dia, a minha cachorra cheirou o jardim dele durante um passeio de rotina. Quando eu voltei pra casa do passeio tinha uma carta embaixo da minha porta me ameaçando", disse Bruna.

Na carta, o militar teria acusado um dos cachorros de Bruna de invadir o jardim da casa dele e escavado a grama, e a ameaçou caso o comportamento se repetisse.