OSCAR

Quer acompanhar o Oscar na rua? Baianos se dividem entre Rio Vermelho e Barris, com clima de final de Copa

Confira onde está bombando na exibição do Oscar em Salvador

Moyses Suzart

Publicado em 15 de março de 2026 às 21:50

Salvador acompanha o Oscar Crédito: Sora Maia

A capital baiana bem que poderia ser chamada no plural, Salvadores. No domingo em que um ator baiano poderia levar o primeiro Oscar de melhor ator, a cidade se dividia entre festa, expectativa e pouco caso para o filme Agente Secreto e para Wagner Moura. Mas onde tinha gente querendo ver o Oscar, parecia festa de largo e o povo bebia sem pensar que amanhã, no caso hoje, é uma segunda-feira.

O Bar Espanha, nos Barris, era o centro cinematográfico da Bahia. Logo no final da tarde, às 16h, Samba da Democracia e Pedrão Abib fizeram a festa pré-Oscar. Teve telão e TVs espalhadas pelo local, além do som amplificado para quem não tinha uma visão privilegiada. Lotado, parecia até uma final de Copa do Mundo.

“Sabe o que estou mais impressionado? Eu estava aqui na final em que o Brasil perdeu na última Copa do Mundo e está muito mais lotado do que estava naquela final (de 1998), gente, como pode este país do futebol ter se transformado no país das artes, do cinema, da música… Viva o Brasil!”, disse Carlos Prazeres, maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia, enquanto todos bebiam à espera das indicações do filme e de melhor ator.

No Sesi Rio Vermelho o encontro era mais formal e chique. Uma festa com limitação de público, por conta do espaço, teve entrada franca, mas lotou cedo e virou uma festa fechada. Tinha telão e muitos especialistas na sétima arte. O evento contou ainda com a apresentação dos atores Marcelo Flores e Alethea Novaes, da Cia Os Argonautas, que estava fazendo praticamente uma segunda narração do Oscar para o público. Tinha até o tradicional orelhão do filme Agente Secreto.

“Minhas expectativas são as melhores, vim com meus amigos para a torcida. Depois que Ainda Estou Aqui abriu as portas, mostrou a importância de apoiarmos mais filmes e estamos aqui para torcer, pois vamos ganhar com certeza”, disse Lucas da Silva, um dos privilegiados que conseguiu entrar na Varanda do Sesi.

Tô nem aí

Na Saúde, os baianos estavam mais interessados no jogo do Bahia, que começou mais cedo. Os bares estavam lotados, mas pouca gente interessada no Oscar. “A gente não se preparou a tempo para o Oscar, pois o jogo do Esquadrão foi prioridade, mais importante que o Oscar. Mas Wagner Moura vai levar, vai dar Brasil”, disse Gerson, dono do Bar Esquina, na Saúde.