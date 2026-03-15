INVESTIGAÇÃO

Polícia apreende eletrônicos de homem acusado de praticar cyberstalking, extorsão e estelionato contra o ex

O suspeito teria praticado os crimes contra o ex-companheiro, configurando violência psicológica, moral e patrimonial

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de março de 2026 às 17:47

Polícia apreende eletrônicos de homem acusado de praticar cyberstalking, extorsão e estelionato contra o ex Crédito: Divulgação

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência de um homem, de 29 anos, investigado pelos crimes de cyberstalking, extorsão e estelionato eletrônico, no contexto de violência doméstica e familiar. De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Territorial (DT) de Pojuca, o suspeito teria praticado os crimes contra o ex-companheiro, configurando violência psicológica, moral e patrimonial no âmbito de uma relação homoafetiva, com aplicação da Lei Maria da Penha. A ação policial foi realizada no centro do município de Alagoinhas, na sexta-feira (13).

Conforme as apurações, o investigado utilizava conhecimentos avançados em informática para realizar perseguição digital contínua, além de ameaçar divulgar imagens íntimas da vítima com o objetivo de obter vantagens. Ele também é suspeito de contrair dívidas fraudulentas de alto valor em nome do ex-companheiro. Ainda segundo a investigação, o homem teria invadido o celular da vítima, manipulando informações e assinaturas médicas, o que poderia configurar falsidade ideológica, além de planejar a invasão da residência da família da vítima.