Militares pulam muro de casa e salvam cachorro que se afogava em piscina

Animal estava sozinho em imóvel

Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 19:37

Cachorro foi salvo de afogamento por militares Crédito: Reprodução

Graças a uma vizinha, um cachorro foi salvo de um afogamento na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, na sexta-feira (23). A mulher percebeu que o animal não conseguia sair da piscina e acionou o Corpo de Bombeiros, que enviou uma guarnição ao local.

Os militares constataram que a casa estava fechada e não havia ninguém no imóvel. Por isso, decidiram pular o muro e entrar no local para salvar o cachorro.

Cachorro foi salvo de afogamento por militares 1 de 4

Um vídeo gravado pela vizinha que ligou para o Corpo de Bombeiros mostra o animal apenas com a cabeça para fora da água, sem conseguir sair da piscina. Uma rede de limpeza foi utilizada para o resgate.