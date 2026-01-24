Militares pulam muro de casa e salvam cachorro que se afogava em piscina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 19:37
Graças a uma vizinha, um cachorro foi salvo de um afogamento na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, na sexta-feira (23). A mulher percebeu que o animal não conseguia sair da piscina e acionou o Corpo de Bombeiros, que enviou uma guarnição ao local.
Os militares constataram que a casa estava fechada e não havia ninguém no imóvel. Por isso, decidiram pular o muro e entrar no local para salvar o cachorro.
Cachorro foi salvo de afogamento por militares
Um vídeo gravado pela vizinha que ligou para o Corpo de Bombeiros mostra o animal apenas com a cabeça para fora da água, sem conseguir sair da piscina. Uma rede de limpeza foi utilizada para o resgate.
O Corpo de Bombeiros informou que o animal aparentava estar exausto, mas, após a retirada da piscina, apresentou sinais de recuperação, não sendo necessário encaminhá-lo para atendimento veterinário. Além dele, outros dois animais foram localizados no imóvel.