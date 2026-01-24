Acesse sua conta
Militares pulam muro de casa e salvam cachorro que se afogava em piscina

Animal estava sozinho em imóvel

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 19:37

Cachorro foi salvo de afogamento foi militares
Cachorro foi salvo de afogamento por militares Crédito: Reprodução

Graças a uma vizinha, um cachorro foi salvo de um afogamento na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, na sexta-feira (23). A mulher percebeu que o animal não conseguia sair da piscina e acionou o Corpo de Bombeiros, que enviou uma guarnição ao local. 

Os militares constataram que a casa estava fechada e não havia ninguém no imóvel. Por isso, decidiram pular o muro e entrar no local para salvar o cachorro. 

Cachorro foi salvo de afogamento por militares

Animal se afogava na piscina por Reprodução
Cachorro estava sozinho em casa por Reprodução
Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinha de imóvel por Reprodução
Militares pularam muro de casa para resgatar animal por Reprodução
1 de 4
Animal se afogava na piscina por Reprodução

Um vídeo gravado pela vizinha que ligou para o Corpo de Bombeiros mostra o animal apenas com a cabeça para fora da água, sem conseguir sair da piscina. Uma rede de limpeza foi utilizada para o resgate. 

O Corpo de Bombeiros informou que o animal aparentava estar exausto, mas, após a retirada da piscina, apresentou sinais de recuperação, não sendo necessário encaminhá-lo para atendimento veterinário. Além dele, outros dois animais foram localizados no imóvel. 

