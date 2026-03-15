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Perla Ribeiro
Publicado em 15 de março de 2026 às 16:22
Uma cadela que estava presa há, pelo menos dois dias, dentro de um carro estacionado na Avenida Atlântica, no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, foi resgatada na manhã desse sábado (14), por Agentes da prefeitura municipal. O veículo estava estacionado no local desde a última quinta-feira (12) e moradores da região perceberam que havia um animal preso dentro do veículo e que ele arranhava as janelas para tentar fugir.
Eles notificaram a Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, que acionou a secretária municipal de proteção e defesa dos animais, Jeniffer Coelho. Nesta manhã, a secretária e agentes da prefeitura foram ao local onde o carro estava estacionado e conseguiram resgatar a cachorra com auxilio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Ainda não informações sobre a quem pertence o veículo nem a respeito do tutor do animal.
Cadela é resgatada após passar, pelo menos, dois dias presa dentro de carro
A cadela foi retirada do veículo em segurança e levada ao Hospital Veterinário Jorge Vaitsman, na Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro. O caso foi registrado pela secretária na 12ª DP. "Aparentemente a cadelinha está bem de saúde. Vai ser avaliada pelos veterinários do município. A boa noticia é que já temos uma pessoa interessada em adotá-la", disse Jeniffer Coelho.