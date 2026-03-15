MAUS-TRATOS

Cadela é resgatada após passar, pelo menos, dois dias presa dentro de carro

Resgate só ocorreu após vizinhos perceberem que o animal estava preso no carro que arranhava as janelas para tentar fugir

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de março de 2026 às 16:22

Cadela é resgatada após passar, pelo menos, dois dias presa dentro de carro Crédito: Divulgação

Uma cadela que estava presa há, pelo menos dois dias, dentro de um carro estacionado na Avenida Atlântica, no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, foi resgatada na manhã desse sábado (14), por Agentes da prefeitura municipal. O veículo estava estacionado no local desde a última quinta-feira (12) e moradores da região perceberam que havia um animal preso dentro do veículo e que ele arranhava as janelas para tentar fugir.

Eles notificaram a Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, que acionou a secretária municipal de proteção e defesa dos animais, Jeniffer Coelho. Nesta manhã, a secretária e agentes da prefeitura foram ao local onde o carro estava estacionado e conseguiram resgatar a cachorra com auxilio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). Ainda não informações sobre a quem pertence o veículo nem a respeito do tutor do animal.

Cadela é resgatada após passar, pelo menos, dois dias presa dentro de carro 1 de 3