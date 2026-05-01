ENTENDA

Câmara aprova projeto que limita a jornada de trabalho de policiais e bombeiros militares

Proposta ainda será analisada pelo Senado

Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:35

Entenda os principais pontos da proposta Crédito: Shutterstock

A Câmara dos Deputados aprovou, na quarta-feira (29), o projeto de lei que limita a 144 horas mensais a jornada de trabalho de policiais militares e bombeiros militares no Brasil. A proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado.

O texto fixa a jornada de trabalho normal em 144 horas mensais, exceto para as escalas dos serviços ordinários com carga horária de 24 horas por plantão. Nesses casos, o limite mensal de horas será de 192 horas devido à natureza das atividades e caráter do serviço. O projeto é de autoria do deputado Sargento Portugal (Pode-RJ) e foi aprovado na forma de substitutivo do relator, deputado Coronel Meira (PL-PE).

Segundo a proposta, quando a rotina ordinária de serviço trabalhada exceder as 144 horas mensais, o excesso deverá ser adicionado ao banco de horas como crédito de horas extras. Se o trabalho a mais ocorrer em domingos e feriados, a contagem das horas do banco será em dobro.

O Coronel Meira afirmou que a proposta corrige distorção histórica na organização da jornada de trabalho dos profissionais. "A lacuna na legislação federal tem permitido a consolidação de escalas que, não raras vezes, ultrapassam limites razoáveis de resistência física e mental", disse.

O projeto altera o Decreto-Lei 667/69, que reorganizou à época as carreiras. Atualmente, o artigo do decreto-lei no qual são feitas as mudanças remete a disciplina de direitos desses profissionais a leis específicas dos estados e do Distrito Federal.