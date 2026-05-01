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Detran libera uso do carro próprio na prova prática da CNH

Medida entrou em vigor nesta sexta-feira (1º)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:19

CNH sem autoescola: veja passo a passo para tirar documentação
CNH Crédito: Shutterstock

Nesta sexta-feira (1º), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo começou a autorizar o uso do carro próprio durante a realização do exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o órgão, a medida entrou em vigor por conta da Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que permite ao candidato à CNH utilizar veículo próprio, devidamente licenciado e em bom estado de conservação.

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CNH sem autoescola terá redução de até 80% nos custos; atualmente, o valor para tirar a habilitação pode chegar a R$ 5 mil por Gabriel Jabur/Agência Brasil

No caso dos carros particulares, é necessário fixar uma faixa branca removível com a inscrição “autoescola”, na cor preta, com vinte centímetros de largura, ao longo da carroceria e à meia altura.

O agendamento é feito diretamente pelo portal do Detran-SP, mediante disponibilidade e pagamento da taxa de R$ 52,83. Segundo o órgão, a possibilidade amplia as alternativas disponíveis ao cidadão.

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Cnh Detran

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