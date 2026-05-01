EXAME

Detran libera uso do carro próprio na prova prática da CNH

Medida entrou em vigor nesta sexta-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:19

CNH Crédito: Shutterstock

Nesta sexta-feira (1º), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo começou a autorizar o uso do carro próprio durante a realização do exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o órgão, a medida entrou em vigor por conta da Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que permite ao candidato à CNH utilizar veículo próprio, devidamente licenciado e em bom estado de conservação.

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No caso dos carros particulares, é necessário fixar uma faixa branca removível com a inscrição “autoescola”, na cor preta, com vinte centímetros de largura, ao longo da carroceria e à meia altura.