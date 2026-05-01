Detran libera uso do carro próprio na prova prática da CNH

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Elaine Sanoli
Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:19
Nesta sexta-feira (1º), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo começou a autorizar o uso do carro próprio durante a realização do exame prático para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
De acordo com o órgão, a medida entrou em vigor por conta da Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que permite ao candidato à CNH utilizar veículo próprio, devidamente licenciado e em bom estado de conservação.
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No caso dos carros particulares, é necessário fixar uma faixa branca removível com a inscrição “autoescola”, na cor preta, com vinte centímetros de largura, ao longo da carroceria e à meia altura.
O agendamento é feito diretamente pelo portal do Detran-SP, mediante disponibilidade e pagamento da taxa de R$ 52,83. Segundo o órgão, a possibilidade amplia as alternativas disponíveis ao cidadão.