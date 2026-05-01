PARAÍBA

Dois homens morrem eletrocutados em corrida do Dia do Trabalhador

Washington Gonçalves era o organizador do evento esportivo, e Antônio Felipe trabalhava na cronometragem; o incidente ocorreu na cidade paraibana de Guarabira

Mariana Rios

Publicado em 1 de maio de 2026 às 20:49

Washington Gonçalves e Antônio Felipe, vítimas de choque elétrico em corrida de rua em Guarabira, PB Crédito: Reprodução G1 Paraíba

Dois homens morreram eletrocutados na manhã desta sexta-feira (1º), pouco antes do início de uma corrida de rua em comemoração ao Dia do Trabalhador, em Guarabira, no Brejo paraibano. As informações são do G1 Paraíba.

Uma das vítimas foi identificada como o organizador do evento, Washington Gonçalves, de 42 anos. A outra, Antônio Felipe da Silva Júnior, de 36. O caso aconteceu durante uma forte chuva, e as circunstâncias ainda são investigadas.

Washington Gonçalves de Souza, 42 anos, era o organizador da Corrida do Trabalhador e morava na própria cidade de Guarabira. Washington era corretor e empresário, proprietário de uma cafeteria localizada em Guarabira.

O empresário organizava a Corrida do Trabalhador, que de acordo com participantes estava na segunda edição. Ele deixa esposa e dois filhos.

A segunda vítima do incidente foi identificada como Antônio Felipe da Silva Júnior, de 36 anos. Ele morava na cidade de Remígio e estava em Guarabira trabalhando na Corrida do Trabalhador.

Antônio Felipe era professor e atuava em escolas públicas do Estado e do Município em Remígio. Ele também trabalhava com cronometragens de corridas de rua, e por isso estava em Guarabira nesta sexta-feira (1°). Tony, como era conhecido, era casado e não tinha filhos.

Chovia forte

Segundo relatos de testemunhas, o acidente teria sido provocado por um vazamento de energia elétrica em um fio que estava em contato com água e com estruturas metálicas montadas para o evento. Um participante contou à TV Cabo Branco que sentiu uma descarga ao tocar em uma grade e chegou a avisar o organizador por telefone. No momento da ligação, as duas vítimas teriam sido atingidas.

A Polícia Militar informou que encontrou água empoçada no local do incidente. A área foi isolada com o apoio do Corpo de Bombeiros para evitar novos acidentes.

Em nota, a Prefeitura de Guarabira lamentou as mortes e destacou a trajetória de Washington Gonçalves como idealizador da corrida. Segundo o município, ele foi responsável por transformar o evento em uma tradição local, incentivando o esporte e a integração social.

A Energisa, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na região, também se manifestou. A empresa afirmou que o acidente teria sido causado por uma ligação clandestina que energizou estruturas metálicas do evento e reforçou que instalações provisórias devem ser feitas por profissionais autorizados.

Uma perícia foi realizada no local, e as causas do acidente seguem sob investigação.

ALERTA

Paraíba registra chuvas intensas e está em alerta laranja (perigo) para parte do estado, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora, ventos intensos, risco de alagamentos, queda de árvores e interrupções de energia.

Entre os municípios em alerta, destaque para João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bayeux, Conde, Mamanguape, Guarabira, Sapé, Rio Tinto, Alhandra, Areia e Bananeiras.

De acordo com a Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa), municípios como Alhandra (191 mm), Pilar (170 mm) e São José dos Ramos (128 mm) registraram volumes de chuva recordes, superando os maiores índices dos últimos 30 anos.

A situação mais sensível, segundo o Governo do Estado, está concentrada nos municípios de Ingá, Itabaiana, Mogeiro, Pilar e Salgado de São Félix. Mais de 60 bombeiros militares atuam nessas localidades, e um posto de comando foi instalado em Itabaiana para gerenciar as operações.