ALERTA

Chuvas em Pernambuco deixam 4 mortos e mais de 1,4 mil pessoas fora de casa

Recife e Olinda registram mortes de mães e filhos após desabamentos; Defesa Civil mantém alerta com previsão de mais precipitação



Mariana Rios

Agência Brasil

Publicado em 1 de maio de 2026 às 19:07

Pelo menos quatro pessoas morreram após deslizamentos provocados pelas fortes chuvas que atingem Pernambuco desde esta sexta-feira (1º). Crédito: Reprodução/redes sociais

Pelo menos quatro pessoas morreram após deslizamentos provocados pelas fortes chuvas que atingem Pernambuco nesta sexta-feira (1º). As mortes foram registradas no Recife e em Olinda, na Região Metropolitana, onde o volume de água elevou o risco de desabamentos. A previsão é de que a chuva continue ao longo do sábado (2).

De acordo com a Defesa Civil do estado, há 422 pessoas desabrigadas e 1.068 desalojadas, além de cinco feridos. As ocorrências se concentram principalmente na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte.

Na capital, duas pessoas — mãe e filho — morreram após um deslizamento no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte. Outras 11 vítimas deram entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta. Sete delas precisaram ser transferidas para hospitais de referência.

Em Olinda, no Alto da Bondade, uma mulher de 20 anos e o filho de seis meses morreram depois de serem soterrados. Outras cinco pessoas foram resgatadas com vida.

As chuvas também provocaram estragos em cidades vizinhas. Em Jaboatão dos Guararapes, famílias ficaram desalojadas após o deslizamento no bairro de Santo Aleixo. O município registrou cerca de 180 milímetros de chuva em algumas áreas.

Segundo a Defesa Civil, os municípios mais afetados incluem Goiana, Olinda, Timbaúba, Igarassu, Paulista e Camaragibe, com centenas de famílias fora de casa.

Governo envia Defesa Civil para Pernambuco e Paraíba

Equipes da Defesa Civil Nacional se deslocaram, nesta sexta-feira (1º), para apoiar o estado de Pernambuco atingido por fortes chuvas. A decisão foi dada pelo Governo após contato com as autoridades locais. As equipes atuarão em conjunto com as defesas civis, estaduais e municipais. A determinação foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, entrou em contato com a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e com o prefeito do Recife, Vitor Marques, para orientar sobre as providências necessárias para o reconhecimento sumário da situação de emergência.

"Já conversei com autoridades locais, como o senador Humberto Costa, o ex-prefeito João Campos e a governadora Raquel Lyra, para informar que a determinação do presidente Lula é clara: garantir o socorro e assistência do Governo Federal nessa situação de emergência”, afirmou o ministro.

Waldez Góes também destacou que equipes da Defesa Civil Nacional vão atuar em campo, em parceria com as defesas civis estaduais e municipais, para avaliar a situação e adotar as medidas necessárias para reduzir os impactos causados pelas chuvas em Pernambuco.

A pasta informou que, além de Pernambuco, o governo vai apoiar a Paraíba. O estado também tem sofrido com os temporais nas últimas 24h.

De acordo com o último boletim, divulgado pela Defesa Civil estadual, nesta sexta-feira (1º), às 12h, o estado de Pernambuco está com sete municípios em alerta e teve registros expressivos de acumulado de chuva nas últimas 24 horas, em milímetros (mm), com destaque para as seguintes cidades: Goiana (181 mm), Abreu e Lima (144,8 mm), Paulista (142,9 mm), Igarassu (140,5 mm), Condado (129,6 mm), Itaquitinga (120,8 mm) e Itambé (117,6 mm). Em Recife, foram registrados pontos de alagamento.

"Os técnicos também fazem o monitoramento hidrológico em rios da Mata Norte de Pernambuco. O risco hidrológico e urbano está em evolução, com possibilidade de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra em áreas vulneráveis" disse a pasta.

O auxílio a Pernambuco já havia sido anunciado mais cedo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula determinou o apoio do governo federal à região metropolitana do Recife após a cidade sofrer com fortes chuvas.

Desde quinta-feira (30), segundo a Defesa Civil estadual, foram registrados mais de 100 milímetros de chuva na região.

Em uma rede social, Lula disse que conversou por telefone, na manhã desta sexta-feira, com o ex-prefeito de Recife, João Campos, e o senador pernambucano Humberto Costa (PT-PE) sobre as chuvas, que atingem também outras regiões do estado.

Paraíba

O estado da Paraíba também registrou chuvas intensas e está em risco. Há alerta laranja (perigo) para parte do estado, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora, ventos intensos, risco de alagamentos, queda de árvores e interrupções de energia.